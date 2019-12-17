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Vali Su: "Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır toleransla hareket edeceğiz” 'Kadına Yönelik ...

İHA

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadığını belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımızı, sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdürmeye kararlıyız" dedi.

Vali Su: "Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır toleransla hareket edeceğiz” 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' değerlendirme toplantısı, Mersin Valisi Ali İhsan Su Başkanlığında yapıldı

Mersin Valisi Ali İhsan Su, tüm gayretlere rağmen milli ve manevi değerlerle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti bir kez daha kınadığını belirterek, "Kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımızı, sıfır tolerans ilkesiyle en üst seviyede sürdürmeye kararlıyız" dedi.
81 ilde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda 75 maddeden oluşan 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı' değerlendirme toplantısı, Vali Su başkanlığında yapıldı. Valilik Toplantı Salonunda, vali yardımcıları, kaymakamlar ve ilgili birim müdürlerinin katılımı ile yapılan toplantıda konuşan Vali Su, planın, etkin bir şekilde uygulanmasının sağlanması amacıyla toplantıların 81 ilde eş zamanlı başladığını söyledi.
Kadınların, her alanda farklı fırsat ve imkanlardan eşit biçimde yararlanmaları ve ülkeye değer katmaları için kapsamlı çalışmalar yürütüldüğünü kaydeden Su, başta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olmak üzere paydaş tüm kurumların bu konuda gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Ama tüm bu gayretlere rağmen maalesef milli ve manevi değerlerimizle asla bağdaşmayan kadına yönelik şiddeti buradan bir kez daha kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesi ile insanlık suçu olan bu konunun, ülkemizde ve ilimiz bazında da sıfır tolerans ilkesiyle kadına yönelik şiddetle mücadele konusundaki çalışmalarımızı en üst seviyede sürdürmeye kararlıyız, sürdüreceğiz" diye konuştu.
Bu konuda 5 bağakanlık ve Diyanet İşleri Bakanlığının katılımı ile bir protokol hazırlandığını hatırlatan Su, kadına yönelik şiddet konusunda tüm paydaş kurumların neler yapması gerektiği ve uygulamaların nasıl olacağı şeklinde protokol belirlendiğini söyledi.
Vali Su, bu protokol çerçevesinde Mersin'deki tüm paydaş kurumların temsilcileri ve kaymakamlar ile konunun tüm yönleri ile irdeleneceğini ve yapılacak olan çalışmalar ile ortaya çıkan program çerçevesinde bir çalışma yürütüleceğini ifade etti.
Kaymakamların da aynı şekilde ilçelerde yapacakları toplantılarla tüm ilgili kurumları bilgilendireceklerini dile getiren Su, "Bundan sonra bu konunun üzerinde titizlikle durmaya devam edip, inşallah sıfır toleransla kadına yönelik şiddeti bitirmiş olacağız diye düşünüyorum. Her şeyin başı eğitim. Hizmet içi eğitim, vatandaşların eğitimi, farkındalıkların oluşturulması. Bunların her birisi çok çok önemli. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapacağız" ifadelerini kullandı.

MERSİN

17 Aralık 2019 Salı

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