Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosundan yeni oyun

Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, yeni sezonda yepyeni bir oyunla sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Her sezon yeni bir oyunla seyircisi ile buluşan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, bu sezon ‘The Mikrofon Şov’ oyununu izleyiciyle buluşturacak.

Bugüne kadar çok sayıda ödül alan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu, Aralık ayında iddiasız oyun sloganıyla sahneleyeceği ‘The Mikrofon Şov’da günümüzde yaşanan komik ama bir o kadarda hüzünlü olayları tiyatro severlerle buluşturacak. Erkan Uzdur’un yazdığı ve Gökhan Doğan’la birlikte oynadığı ‘The Mikrofon Şov’un yönetmenliğini ise belediye tiyatrosunun kurucusu Tamer Güven yaptı. Bir saate aşkın sürede izleyiciyi farklı duygular arasında tur attıracak ‘The Mikrofon Şov’ her Cuma günü 19.30’da Babil Yolu üzerinde bulunan Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu Salonunda ücretsiz olarak sahnelenecek. Oyunu izlemek isteyen sanatseverlerin Mezitli Belediyesi Sanatevi’nin 358 81 48 numaralı telefonundan yer ayırtmaları gerekiyor. Her yıl yeni bir oyun ile seyircinin karşısına çıkmaya özen gösterdiklerini ifade eden Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu kurucusu Tamer Güven, “Mezitli’yi sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. 5 yıldır sahneye koyduğumuz her oyunu büyük titizlikle seçiyor ve sanatseverlere layık işler yapmaya gayret gösteriyoruz. Bu sene yine kendi ekibimizden arkadaşlarımız çok güzel bir oyun ortaya koydu. Tiyatro severler unutulmaz duygular içerisinde salonumuzdan ayrılacaklar. Sloganımız ‘iddiasız oyun’ ama unutulmaz bir gece olacağı konusunda iddialıyız. Mezitli’yi sanat kenti yapmak için her kapıyı açan Mezitli Belediye Başkanımız Neşet Tarhan ile daha büyük sanatsal başarılar kazanmaya, herkesi tiyatroyla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.

Başkan Tarhan ise Mezitli Belediyesi Oda Tiyatrosu’nun her geçen yıl daha büyük işler yapmaya devam ettiğini belirterek, “Artık oda tiyatromuz kabına sığmaz oldu. Son 5 yılda başarılı işlerle ilgi odağı olan tiyatromuz, bu sezon yine farklı ve izlemeye doyamayacağınız bir oyunla Mezitlililerin karşısına çıkıyor. Sanatseverlerimizin tekrar tekrar izlemek isteyen bir oyun olduğu inancındayım" diye konuştu.

Mezitli Belediyesi’nin kültürel ve sanatsal çalışmalarının artık sadece Türkiye değil dünya çapında ses getirmeye başladığını ifade eden Tarhan, “Artık tüm sanatseverler Mezitli’de sanat adına her ne yapılıyorsa en kalitelisinin yapıldığını biliyor. Başta sanat akademimiz olmak üzere sanatsal alanda önemli işler yapıyoruz. Halkımızın gösterdiği yoğun ilgi de ne denli doğru iş yaptığımızın en büyük göstergesidir. Bize düşen görev de böylesi sanata büyük önem veren kentte sanatsal ve kültürel mekanlar hazırlamak olacaktır. Daha önce hayata geçirdiğimiz Amfi Tiyatro ve önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğimiz kültür merkezimiz ile daha büyük işler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

MERSİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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