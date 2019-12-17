Yılmaz ailesi, uzanan yardım eliyle mutlu oldu Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl felçli kalarak, beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamayan Nevzat Yılmaz, eşi ve çocuklarına yardım eli uzattı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, 1,5 yıl felçli kalarak beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamayan Nevzat Yılmaz ve ailesine yardım eli uzattı.

Tarsus’ta makine operatörlüğü yaparak ailesinin geçimini sağlayan Nevzat Yılmaz, eşi ve çocukları Van’da iken evde kalp krizi geçirdi. Yalnız olduğu için hastaneye yetiştirilmesinde geç kalınan Nevzat Yılmaz, tam 54 gün yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verdi. Hayata tutunan Yılmaz, hastaneden çıktıktan sonra 1,5 yıl daha felçli kaldı ve şimdi beyninde oluşan hasar nedeniyle çalışamıyor. Eşinin tedavisi, çocuklarının eğitimi ve evinin geçimi için elinde avucunda ne varsa harcamak zorunda kalan Hatice Yılmaz, bir iş bulup ailenin geçimini üstlenmek istedi ancak başarılı olamadı. Yılmaz, son olarak Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının kapısını çaldı. Burada içinde bulundukları durumu aktaran Hatice Yılmaz ve ailesine yardım eli uzatılırken, çocukların kıyafet ve kırtasiye malzemeleri, evin mutfak malzemeleri gibi yardımlar gönderilerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından dar gelirli ailelere her ay düzenli alışveriş yapabilme imkanı sunan halk kart verildi.

Başkan Vahap Seçer'e teşekkür eden Hatice Yılmaz, "Çocuklarımın kış mevsiminde giyeceği montları, ayakkabıları bile yoktu. Sağ olsunlar hemen çocuklarımın kıyafetlerini verdiler, defter kalem bile alamamıştık, ama Büyükşehir Belediyesi kırtasiye malzemesi de gönderdi. Çocuklarım bugün o verilen defterlerle, malzemelerle okullarına devam edebiliyor. Daha sonra yardım kolisi gönderdiler. Son olarak da halk kart başvurumu aldılar. Ben kendim ve eşimden vazgeçtim, sadece çocuklarımın geleceği için uğraşıyorum. İş aradım aylarca ama hiçbir netice alamadım. Allah razı olsun, Başkanımız sesimizi duydu ve yardıma koştular. Çocuklarım kış soğuğunda verilen malzemeler sayesinde okullarına üşümeden sıcacık gidip geliyor" diye konuştu.

Yetkililer, Başkan Seçer’in pozitif ayrımcılık projeleri kapsamına alınan Hatice Yılmaz’ın işe alınması için de gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi.

MERSİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:42

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.