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Yılmaz: “Vizyonumuz, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak”

İHA

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek vizyonlarını üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere şekillendirdiklerini söyledi.

Yılmaz: “Vizyonumuz, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak”

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, gelecek vizyonlarını üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere şekillendirdiklerini söyledi.
Başkan Yılmaz, katıldığı bir radyo programında, bugüne kadar gerçekleştirdikleri hizmetler ve hayata geçirmeyi planladıkları projelerini anlattı. Yılmaz, ekonomi, sanayi, turizm ve tarımla ilgili potansiyeli çok yüksek olan Toroslar ilçesinin gelişime de çok açık olduğu için gelecek vizyonlarını üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere şekillendirdiklerini ifade etti.
“Sosyal belediyecilikte iddialıyız” diyen Yılmaz, Toroslar’a artı değer katacak, Mersin ve çevresine de tarım sektöründe nefes aldıracak vizyon projelerinden biri olan Toroslar Tarım Şirketi ile ilgili bilgi verdi. Toroslar’ın, 300 bin kişinin yaşadığı ve Mersin’in yüzölçümü en büyük merkez ilçesi olduğuna işaret eden Yılmaz, “Hizmet alanımız çok geniş. Konumu ve sahip olduğu özellikleriyle Mersin’in nefes aldığı bölgesi diyebiliriz ilçemize. Biz de Toroslarımıza daha fazla nefes ve can vermek istiyoruz. Projelerimizi bu kapsamda hazırladık. Seçim öncesi de dile getirdiğimiz gibi, geleceğin Toroslar’ında üretim ve istihdam sahaları kurarak, ‘kendisine yeten’ bir kent inşa etmek istiyoruz. Kuracağımız Toroslar Tarım Şirketi ile de bölgemizde tarım atağı yapacağız. Bu şirketle üretimden pazarlamaya kadar tarımın her evresinde üreticimizin destekçisi olacağız. Hem ürün kalitesini artıracağız hem de ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Özellikle ekonomi odaklı projelerimizde yatırım ve işbirliği tekliflerine de açığız” diye konuştu.

“Modern bir ilçe modeli inşa edeceğiz”
Birçok alanda projelerinin ve altyapı çalışmalarının hazır olduğunu kaydeden Başkan Yılmaz, “Halkımızın ihtiyaç duyduğu her hizmetin bizde bir karşılığı olacak. Teknoloji çağındayız. Artık her şeyin temelinde teknolojik yenilikler ve atılımlar var. Toroslar’ın gençlerinin evrensel standartlarda yaşadığı, teknoloji ve bilimle kucaklaşıp geleceği tayin ettiği; eşitlikçi ve yenilikçi bir kent tasarlıyoruz. Tekno Toroslar Projemiz ile gençlerimizin sosyoekonomik sebeplerden dolayı yaşadığı eğitim eşitsizliği sorununa çözüm olacak bir merkez inşa edeceğiz. Kuzey Toroslar Kent Planlaması ile kapsamlı bir kent planlaması yaparak daha düzenli ve modern bir ilçe modeli inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Toroslar’da spor adına önemli adımlar atarak, sporu ve sporcuyu her zaman desteklediklerini anlatan Yılmaz, sporda önemli başarılar elde ettiklerini söyledi. Birçok branşta spor kursları açarak 7’den 70’e herkesin spor yapmasına imkan tanıdıklarını belirten Yılmaz, bu alanda çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.
Toroslar Belediyesi’nin Teknik ve Mesleki Eğitim Kurslarından da bahseden Yılmaz, bu kurslarla kadınların meslek öğrenebilecekleri ve ev ekonomilerine katkı sağlayacakları alanlar sunduklarını vurguladı. Yılmaz, “Takı Tasarımı Kursunda eğitim alarak takı tasarlayan kursiyerlerimizden Fatma Kocaoğlan, ürettiği ürünleri Belçika’ya götürerek satıyor. Kursiyerimiz Filiz Apaydın ise felçli olarak katıldığı kursumuzda kolunu yeniden kullanmaya başladı. Birçok kursiyerimiz kendi iş yerini açtı. Çalışmalarımızın karşılığını almak mutluluk verici” dedi.

“Herkesi tek yürek olmaya davet ediyoruz”
3 Ocak Kurtuluş Günü dolayısıyla düzenleyecekleri etkinlikler hakkında da bilgi veren Yılmaz, 3 Ocak 2020 Cuma sabahı saat 08.00’de Toroslar Belediyesi önünden başlayacak olan 3 Ocak Zafer Yürüyüşünde herkesi tek yürek olmaya davet etti.
Çocuğundan gencine ve yaşlısına kadınerkek herkesin taleplerine imkanları dahilinde cevap verebilmek adına sosyoekonomik ve kültürel alanda da çalışmalara hız verdiklerini dile getiren Yılmaz, “Ramazan ayı boyunca Toroslar’da ilk kez Ramazan Şenlikleri düzenledik. Unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlencelerini vatandaşlarla buluşturduk. Ramazan ayı bitince, vatandaşımızın yaz akşamları renklenmeye devam etsin diye ‘Mahalle Şenlikleri’ ve ‘Açık Hava Sinema Günleri’ düzenleyerek 43 mahallede 86 etkinlik gerçekleştirdik. Etkinliklerde yaklaşık 96 bin vatandaş ile bir araya gelerek, binden fazla çocuğa drama eğitimi verdik. 3 binden fazla çocuk ise ilk sahne deneyimini yaşayarak tiyatro ile tanıştı. Sinema gösterimlerinin öncesinde o mahalle için özel olarak çekilen belgesel filmlerimiz de mahalle sakinlerine izletilirken, aynı zamanda uzman psikologlar ile ‘mutlu ailelerin formülünü’ de konuştuk” diye konuştu.
Programda eğitimle ilgi yaptığı çalışmaları da anlatan Başkan Yılmaz, “Göreve gelirken söz verdiğimiz kreş projemizi çok kısa bir süre içinde hayata geçirerek hizmete açtık. İlk önce okul öncesi eğitim dedik; çünkü sağlam bir eğitim hayatının temellerinin okul öncesi eğitimle atılacağına inanıyoruz. Okul öncesi eğitimi herkes için ulaşılabilir kılmak, çocuklarımızın eğitim hayatlarına sağlam adımlarla başlamalarına yardımcı olmak amacıyla hizmete açtığımız ve Şehidimiz Durmuş Tek’in adını taşıyan kreşimizde çocukların kendi kendini geliştirebilmesini ve kendine yetebilmesini amaç edinen montessori eğitimi, İngilizce, drama, güzel sanatlar, ebruseramik ve dans ile robotik kodlama eğitimleri veriyoruz” ifadelerini kullandı.

MERSİN

17 Aralık 2019 Salı

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