Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi Kütüphanesi hizmete açıldı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) girişimleriyle yapımı tamamlanan Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi Kütüphanesi, düzenlenen törenle açıldı. Kütüphane, yaz aylarında Gözne halkına da hizmet verecek.

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Gözne Mahallesindeki Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde yapılan kütüphanenin açılışına, MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Meclis Başkanı Hamit İzol, Eğitim ve Kalkınma Vakfı Başkanı Sadık Çağatay Güneş ile MTSO Meclis ve Komite üyeleri katıldı. Kütüphaneye, Meclis Başkanı İzol, kendi yazdığı kitapları, MTSO personeli de topladıkları üniversiteye hazırlık kitapları ve okuma kitapları hediye etti.

Açılışta, MTSO heyeti kütüphaneyi ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi. Burada İzol'un kitapları hakkında verdiği bilgi sonrasında kesilen kurdele ile kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.



"Kütüphanenin herkese açık olması önemli"

Açılış töreninde konuşan MTSO Başkanı Kızıltan, kendisinin de Gözne'de doğduğunu hatırlatarak, "Burası, hayatımda önem taşıyan az sayıda yerden biri. Çocukluğum ve gençliğim Gözne'de geçti. Bu nedenle bu kütüphanenin benim için anlamı büyük" dedi.

Ülke kalkınmasında en önemli unsurun eğitim olduğunu vurgulayan Kızıltan, "Eğitimi en üst seviyelere taşımalıyız. Burada yöneticilere ve eğitimcilere büyük görevler düşüyor. Atatürk'ün dediği gibi fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür gençler yetiştirdiğinizden eminim. Bu ülkeyi kalkındırmak için düşündüğünü uygulayan, sorgulayan, okuyan gençler gerekli. Kütüphanenin herkese açık olması ise ayrıca önemli. 365 gün kullanılmasını dilerim. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"En büyük ihtiyaç okumak"

Meclis Başkanı İzol ise ülkenin en büyük ihtiyacının okumak olduğunu söyledi. Özellikle kadınların okumasını ayrıca önemsediğini dile getiren İzol, "Okullarımız bizim için çok önemli. Öğretmenler baş tacımız, yavrularımız ise geleceğimiz. Özellikle kızlarımız okumalı. Okumalı ki, erkek baskısına maruz kalmasın. Kimseye muhtaç olmasın" ifadelerini kullandı.

Okulların fabrikalardan önemli olduğunu belirten İzol, fabrikaları yapacak kişilerin de okuyan gençler olduğunu, ülkeyi yönetecek kişilerin de yöneticileri seçecek kişilerin de okuyan nesiller olması gerektiğini, bu nedenle herkesin çocuğunu en iyi şekilde yetiştirebilmesinin önem taşıdığını söyledi.

Okul Müdürü Mehmet Ali Deveci de ülkelerin kalkınmasının özellikle kasabalar ve köylerdeki gençlerin kültürel, sanatsal ve ekonomik olarak gelişmesiyle mümkün olabileceğini kaydederek, bunu sağlamanın yolunun da eğitimden geçtiğini vurguladı. "Bugün okulumuza yapılan kütüphane, geleceğe yapılan en önemli yatırım olacaktır" diyen Deveci, 4 bine yakın hikaye ve romanı okurlara sunacaklarını anlattı. Deveci, kütüphaneyi yalnızca öğrencilere değil, yöre halkının kullanımına da açacaklarını bildirdi.

Öğretmen Faik Güçlü ile birlikte hayallerinin Mersin'de kütüphanesiz okul bırakmamak olduğunu kaydeden Dr. Ruhsar Uçar ise "Bugün 4'üncü okulumuzun kütüphanesini açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mikail Eren, insanların kelime haznelerinin yüzde 10'u ile düşünüp konuştuğunu, bu nedenle okumanın gelişim açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Tören, Okul Müdürü Deveci'nin Başkan Kızıltan'a teşekkür plaketi vermesi ve öğrencilerin koro performansı ile sona erdi.

MERSİN 17 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:15

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