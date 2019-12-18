Kadın subaydan öğrencilere trafik eğitimi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde öğrenciler, trafik eğitimini kadın subaydan alıyor.

Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Okşan Dal, jandarma bölgesindeki kırsal bölge okullarında eğitim gören çocuklara uygulamalı trafik eğitimi vererek miniklerin trafik konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.

Soru ve cevap kısmında minik öğrencilerin trafik konusunda bilgilenmeleri velileri de mutlu ediyor.

Tarsus ta bir çok okul trafik eğitiminin artması için jandarmadan eğitim talebinde bulunuyorlar.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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