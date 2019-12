Büyükşehir Belediyesi, Tarsus OSB’ye yatırım yapacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş., Tarsus ilçesinin Çamtepe, Kurbanlı ve Sağlıklı Mahalleleri sınırları içerisinde 530 hektar alan üzerine kurulacak olan Tarsus Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin’in işsizlik sorununun çözümüne katkı sunması beklenen Tarsus OSB’de 95 dönümlük yer alarak, yatırıma öncülük etti. İstihdama katkı sağlayacak yatırım için Tarsus OSB’de yapılan imza töreninde arsa ön tahsis sözleşmesinin ayrıntıları görüşülerek, imzalar atıldı. Tarsus OSB’de düzenlenen imza törenine, Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ruhi Koçak, OSB Bölge Müdürü Caner Özcan, Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş. Genel Müdürü Ali Uyan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in hukuk danışmanı avukat Semih Gökayaz katıldı.



“İstihdama yönelik projelerde yer almak bize gurur veriyor”

Arsa ön tahsis sözleşmesinin ayrıntılarının görüşüldüğü ve imzaların atıldığı toplantıda konuşan İmar A.Ş. Genel Müdürü Uyan, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer, Mersin’de istihdamı arttırmanın bölgemize gelecek büyük yatırımcılarla olacağını her defasında yinelemektedir. Bu yatırım, Tarsus OSB’de yatırımcıları çekmek için büyük bir fırsat. İşsizlik giderek artarak içinden çıkılmaz bir hal almaya başlamışken, Tarsus OSB gibi istihdam sağlayacak projelerde yer almak bizim için çok önemli. Tarsus OSB kurulduğunda doğrudan 15 bin kişiye istihdam sağlanması planlanıyor. İmar A.Ş. olarak ülkemize ve bölgemize istihdam sağlayacak bu tür projelerde yer almak bize gurur veriyor. Her iki tarafa da hayırlı olsun” dedi.



“Yıl sonuna kadar geçerli olan avantajlı fiyatlar için yatırımcılarımızı bekliyoruz”

Tarsus OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Koçak ise Başkan Seçer’e ve Uyan’a, Tarsus OSB’yi tercih ettikleri ve yatırıma öncülük edenlerden oldukları için teşekkür etti. Koçak, “Tarsus OSB’den 95 dönüm yer alarak OSB’ye ciddi destek vermiş oldular. Böyle kurumsal firmaların OSB’mizi tercih etmesi ve desteklemesi bize gurur veriyor. Tarsus OSB, arazi fiyatları ve stratejik konumuyla yatırımcılara inanılmaz avantaj sağlamaktadır. Yıl sonuna kadar geçerli olan avantajlı fiyatlar için yatırımcılarımızı bekliyoruz. Tarsus OSB yönetimi olarak yatırımcıya yer sağlama konusunda her türlü yardıma hazırız” diye konuştu.

