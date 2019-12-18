Vali Su’dan taksi durağına sürpriz ziyaret

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Limonluk Mahallesi İstemihan Talay Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağına sürpriz ziyaret gerçekleştirerek taksicilerle çay içti.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yoğun programından fırsat buldukça esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Vali Su, İstemihan Talay Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren bir taksi durağında taksicilerle bir araya geldi. Karşılaştığı vatandaşlarla da yakından ilgilenerek sorun ve taleplerini dinleyen Vali Su, cadde üzerinde faaliyet gösteren duraktaki taksicilerle bir süre sohbet ederek hayırlı işler dileklerinde bulundu. Sıcak bir atmosferde ve çay ikramı eşliğinde gerçekleşen sohbette Vali Ali İhsan Su, taksici esnafının sorun ve taleplerini dinledi.

Taksicilerin, Vali Su’yu duraklarında ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdikleri ziyarette vali Su, taksicilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

GÜNEŞ 07:41

ÖĞLE 12:43

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 18:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.