Vali Su, fabrikada incelemelerde bulundu

– Mersin Valisi Ali İhsan Su, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Müteşebbis Heyet toplantısı öncesinde, ahşap atıklarının dönüşümü alanında faaliyet gösteren bir firmanın bölgede açtığı ikinci fabrikayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Vali Su, MTOSB Müteşebbis Heyet aralık ayı olağan toplantısına başkanlık etti. MTOSB’de düzenlenen toplantıya, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli ile müteşebbis heyet üyeleri katıldı. Bir önceki toplantıda alınan kararların gözden geçirildiği toplantı, gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanması ile son buldu.



Vali Su, yeni açılan fabrikayı ziyaret etti

Vali Su, MTOSB müteşebbis heyet toplantısı öncesinde ise 2018 yılında MTOSB’de faaliyete geçen ve ahşap atıklarının dönüşümünü sağlayan bir firmanın yeni açtığı ikinci fabrikasını ziyaret etti. MTOSB Başkanı Tekli’nin de eşlik ettiği ziyarette, ahşap atıklarından imalat, enerji ve yetiştiricilik sektörlerinde kullanılan ürünler üreten fabrikada incelemelerde bulunan Su, 30 kişiye istihdam sağlayan tesis hakkında yetkililerden bilgi alarak, işçilerle sohbet etti.

İncelemelerinin ardından açıklamalarda bulunan Vali Su, üretimin bölge ekonomisine ve istihdama sağladığı katkıya dikkat çekerek, yeni fabrikanın hayırlı olmasını diledi.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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