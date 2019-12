Seçer, makine ikmal sahasında incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bundan sonra asıl işimiz alanda"

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bundan sonraki süreçte daha fazla sahaya ineceklerini belirterek, “Artık çalışmalarımızı sahada takip edeceğiz. Birimlerimizin durumu, fiziki koşulları, düzeni, tertibi nedir? Çalışmaları nasıl gidiyor? Bunları sahada görmek lazım” dedi.

Seçer, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma otobüslerinin tüm bakım ve onarımlarının gerçekleştirildiği Bakım ve Tamir Atölyesinde incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesi bürokratları, daire başkanları ve personellerinden bu noktalarda gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi alan Seçer, saha çalışmalarına başladıklarını ifade etti. Çalışmaları sahadan takip edeceklerini belirten Seçer, personel ile çalışma alanlarında devamlı olarak yüz yüze olacaklarını dile getirdi. Makine ikmal sahasının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Seçer, burayı süratle düzene koyduklarını ifade etti.

Önce makine ikmal, ardından MEŞOT’ta incelemelerde bulundu

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Seçer, ilk olarak Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nda incelemeler yaptı. Çalışanlar ile sohbet ederek, yaptıkları işler hakkında bilgi alan Seçer, ardından MEŞOT’a giderek Bakım ve Tamir Atölyesini inceledi. Seçer, ayrıca Mersin Üniversitesi ve Tarsus Üniversitesi’nin giriş kapısına yerleştirilecek olan ve imalatı makine ikmalde bulunan marangozhanede yapılan çorba dağıtım kulübesinde de incelemelerde bulundu.

İlk 8 ayda Büyükşehir Belediyesi’nde önemli gelişmelerin olduğunu kaydeden Seçer, yapısal bir takım düzenlemeler yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini vurguladı. Mersinlilere en iyi hizmeti verebilecek yapılar ile çalışmak istediklerini dile getiren Seçer, “Kadromuzu liyakat açısından, sağlayacakları katkı açısından, etkin personellerle güçlendireceğiz” diye konuştu.

“Makine ikmali süratle düzene koyuyoruz”

Seçer, makine ikmal sahasının birçok daire başkanlığının yönetim birimlerinin olduğu bir yer olduğunu anlatarak, şunları söyledi: “Burada araçlarımız tamir, bakım, onarımdan geçiyor. Hem binek araçlar, hem iş araçlarımız. Burada ayrıca terzihane var, marangozhane var, tabelaların yapıldığı bölüm var. Makine ikmalin kendine ait birçok branşta çalışma atölyeleri var. Kaportadan oto elektriğe kadar, şanzımanın, diferansiyelin, motorların tamir edildiği farklı birimler var. Farklı ustalarımız var. Burası bizim için çok önemli. Ben belediye başkanı olana kadar en çok külfeti olan, en çok maliyeti olan ve en zor kontrol altına alınan yerdi. Çok büyük maliyetlerin olduğu yer ama süratle düzene koyuyoruz.”

“Uzun vadede bu bölgede çok önemli gelişmeler olacak”

Seçer, yeni otogarın bulunduğu bölgede geniş bir alana bazı birimleri taşımak için yapılaşmaya gittiklerini ve alınacak 100 yeni otobüs için de o noktada bir alan oluşturacaklarını belirterek, “Ancak yeni bir yapılanmamız var. Yukarıda, yeni otogarın orada, geniş bir alanda. Birçok birimi oraya taşımak için bir yapılaşmaya gidiyoruz. 100 yeni otobüsümüz geliyor ve bunların alım aşamaları sona ermek üzere. Bunlar yeni nesil otobüsler. Daha çevre dostu, doğalgaz yakan, tüketen otobüsler. Onların tekniğine uygun bir yapı yapmamız lazım. Doğalgaz istasyonu ve onların bakım, onarımının yapılacağı alanlar oluşturacağız ama bunu da oraya alacağız. Uzun vadede bu bölgede çok önemli gelişmeler olacak. Hem içinde bulunduğumuz alanda hem de eski otogarın olduğu yerde. Yeni metro projemiz biliyorsunuz son aşamasına geldi ve bu bölgeleri de çok ilgilendiren bir proje. Buralardan da artık metro geçecek. Öyle planlıyoruz. Şehir Hastanesi, yeni otogar güzergahı tam da bu içinde bulunduğumuz alanın önünden geçecek. Öyle planlıyoruz. İnşallah hayata geçiririz” diye konuştu.

Seçer, saha incelemelerini artık sık sık yapacağını ifade ederek, “Her gün başka bir alanda olacağız. Belediye başkanı olarak değişik kademelere her gün gideceğim. Bunu da artık rutin bir çalışma anlayışı olarak yapacağız. Nasıl her gün makamımızda birtakım görüşmelerimizi, ziyaretçilerimizi kabul etme durumumuz varsa, oraya da gideceğiz ama asıl işimiz bundan sonra alanda. Arkadaşlarımızla, çalışan personelimizle, kendi çalışma alanlarında daha çok yüz yüze olacağız. Her zaman kendileri ile yan yana olabilen, hatta birinci ağızdan önerilerini, isteklerini ya da şikayetlerini iletebilecekleri başkanı görme imkanı bulacaklar. Amacımız Mersin’e hizmet etmek. Başka bir gayemiz yok” dedi.

