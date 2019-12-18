Engelleri müzikle aşıyorlar

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Tarsus Üniversitesi'nin farklı bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' Yarenlik Alanı'nda Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için mini bir konser verdi.

'Engellileri Müzikle Aşıyoruz' sloganıyla Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Tarsus Şubesi için enstrümanlarını yürek teline dokunduran 'Ev Sakinleri Müzik Grubu' seslendirdikleri şarkılarla dinleyenlere unutulmaz anlar yaşattılar, toplumun sevgisine ve ilgisine ihtiyacı olan zihinsel yetersiz çocuklara dikkat çektiler.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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