Mersin’in Tarsus ilçesinde alzheimer derneği bünyesindeki 'ziyaret birimi' çeşitli mahallelerde hasta ziyaretlerini rutin olarak gerçekleştiriyor.

Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu, Özel Çağ Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencileri ile birlikte, 6 yıldır alzheimer hastası olan Bahriye Kaya'yı ziyaret etti. Hasta ve hasta yakınları ile yakınlarına alzheimer hastalığıyla ilgili bilgilendirme yapıldı, örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı.

Ziyarette, örgü örerek ve şarkı söyleyerek vakit geçiren alzheimer hastası Bahriye Kaya, işlediği örgüleri göstererek 'Kışlalar doldu boşaldı' türküsünü söyledi.

Her ziyarette farklı yaşam öyküleri ile karşılaştıklarını belirten Mersin Alzheimer Derneği Tarsus Grubu yetkilileri, bu yaşam öykülerinden hayata dair tecrübe edindiklerini dile getirdi.

Duygusal anların yaşandığı ziyaret, memnuniyet duyguları ile son buldu.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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