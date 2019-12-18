Silifke'de 'Orta Toroslarda Ekoturizm' konferansı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) SilifkeTaşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı tarafından 'Orta Toroslarda Ekoturizm' konulu konferans gerçekleştirildi.

Silifke Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda, Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuncay Neyişçi’nin konuşmacı olarak katıldığı konferansa, öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Ekoturizmi, çevreye zarar vermeden gerçekleştirilen, doğal ortamın sürdürülebilirliğini sağlayan ve yerel halkın sosyoekonomik gelişimine katkı sağlayan turizm türü olarak tanımlayan Neyişçi, "Günümüzde ulaşım olanaklarının ve dünya genelinde refah seviyesinin yükselmesiyle birlikte turizm sektörü ciddi bir büyüme göstermiştir. Bu noktada turizmin bir alt alanı olan doğa turizmi de en hızlı büyüyen turizm türlerinden birisi olmuştur. Ancak el değmemiş doğal yerlere yapılan bu turizm türünde, gerekli özen gösterilmediği takdirde, doğal çevrenin zarar görmesi kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Silifke’nin bu konuda fazlasıyla coğrafi, sosyal ve kültürel değerlere sahip ve mutfağının da Türkiye mutfaklarının en iyilerinden birisi olduğunu söyleyen Neyişçi, "Elimizdeki değerlerin kıymetini bilip bunlarla daha geniş çapta çalışmalı ve yerel ürünlerimizle daha farklı şeyler üretip, ürünlerimizin pazarını arttırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Silifke’nin dünyaca ünlü yoğurdunun olduğunu ancak bunun sadece türkülerde kaldığını kaydeden Neyişçi, "Yerel halk ve yerel yönetim bir araya gelerek, birlikte çalışarak yoğurdu, çileği, doğal ve tarihi daha ön plana çıkartılarak Silifke daha iyi bir noktada olabilir. Bu çalışmalar sonucunda hem Silifke hem de yöre halkı maddi kazanç sağlar. Nasıl ki Eskişehir, Antalya, Gaziantep şehirleri belli bir ürünle anılıyorsa, Silifke’de belli bir ürün ya da ürünlerle anılabilir. Dünya’da ve Türkiye’de Silifke denince akla o ürün gelmelidir. Silifke’de deniz, kum, güneş var bunları bir araç olarak kullanıp, gelen turistlere bunun yanında farklı organizasyonlar yaparak ilçenin tanıtımına daha çok katkı sağlanabilir. Örneğin ormanlarımızı, yaylalarımızı, Yörüklerimizi, kanyonlarımızı, tarihi eserlerimizi, ağaçlarımızı, insanlarımızı yani turistlerin her yerde bulamayacağı sadece Türkiye’de ve Silifke'de bulabileceği ürünleri tanıtmamız gerekiyor. Ekoturizm yapan ülkeleri incelersek, onların hepsi farklı ürünleri ortaya çıkarmışlardır. Yeni arayışlar, turistlerin beklentilerindeki değişmeler, yeni yerlerin ve yerel kültürlerin keşfine duyulan ilginin artışı ekoturizme olan ilgiyi arttırmıştır. Silifke ve çevresinde yapılacak olan çalışmalarla yerli ve yabancı turistler farkındalık ortaya koyarak ilgisi çekilebilir” diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi SilifkeTaşucu Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Kürşad Sayın ise yapılan organizasyonda Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı öğrencilerinin emeği olduğunu, üniversite olarak daha farklı seminerler ve organizasyonlar yapılacağını belirtirken, katılımcılara teşekkür etti.

Konferansa Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu'nun yanı sıra Silifke Kent Konseyi Başkanı Vehbi Kadıoğlu, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği öğrencileri ve vatandaşlar katıldı.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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