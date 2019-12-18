Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor

İHA

Erdemli Belediyesi ilçedeki beton yol çalışmaları kapsamında, Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yaptı.

Erdemli'de beton yol çalışmaları sürüyor

Erdemli Belediyesi ilçedeki beton yol çalışmaları kapsamında, Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışması yaptı.
Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki beton asfalt çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İlçede bu anlamda kaliteli hizmet vermeye çalıştıklarını söyleyen Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, “Ekiplerimiz Çiftepınar Mahallesi'nde beton asfalt çalışmalarını sürdürüyor. İlçemizin her tarafını kaliteli ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için şehrimize yakışmayan her türlü kusuru ve eksiklikleri tespit edip, çağdaş yöntemlerle çözüyoruz” dedi.
Erdemli’de asfalt konusunda ciddi çalışmalara imza attıklarının altını çizen Tollu, “Yollarımızın kalitesini en mükemmele ulaştırmak için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yapılan hizmetleri daha da yukarılara çıkarmak için ilçemizin her yerine karış karış hizmet götürüyoruz. Nerede bir insan var oraya ulaşıyoruz. Erdemli bu hizmetler neticesinde hak ettiği noktaya en kısa zamanda gelecektir” diye konuştu.

MERSİN

18 Aralık 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:43
  • İKİNDİ 15:13
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 18:55
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Silifke'de 'Orta Toroslarda Ekoturizm' konferansı
YEREL HABERLER Silifke'de 'Orta Toroslarda Ekoturizm' konferansı
Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi anlatıldı
YEREL HABERLER Örgü örmenin ve müziğin alzheimer hastalığına etkisi ...
İlkokul öğrencileri, Toptancı Hal Kompleksini gezdi
YEREL HABERLER İlkokul öğrencileri, Toptancı Hal Kompleksini gezdi
Engelleri müzikle aşıyorlar
YEREL HABERLER Engelleri müzikle aşıyorlar
MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 başarı elde etti
YEREL HABERLER MESKİ, uluslararası yeterlilik testlerinde yüzde 100 ...
'Aşk İksiri' operası beğeniyle izlendi
YEREL HABERLER 'Aşk İksiri' operası beğeniyle izlendi
Vali Su’dan üreticilere IPARD II çağrısı
YEREL HABERLER Vali Su’dan üreticilere IPARD II çağrısı
Seçer, makine ikmal sahasında incelemelerde bulundu Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: "Bundan sonra asıl işimiz alanda"
YEREL HABERLER Seçer, makine ikmal sahasında incelemelerde ...
Belediye kursunda kadına şiddete dikkat çekildi
YEREL HABERLER Belediye kursunda kadına şiddete dikkat çekildi
Vali Su, fabrikada incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Su, fabrikada incelemelerde bulundu
Pamuğun geleceği ATHİB Başkanı Fatih Doğan: "Pamuğun geleceğine iklim değişikliği, jeopolitik gerçekler ve tüketici tercihleri yön verecek"
YEREL HABERLER Pamuğun geleceği ATHİB Başkanı Fatih Doğan: "Pamuğun ...
Vali Su’dan taksi durağına sürpriz ziyaret
YEREL HABERLER Vali Su’dan taksi durağına sürpriz ziyaret
Büyükşehir'den Tarsus'taki camilerde kapsamlı temizlik
YEREL HABERLER Büyükşehir'den Tarsus'taki camilerde kapsamlı ...
Büyükşehir Belediyesi, Tarsus OSB’ye yatırım yapacak
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesi, Tarsus OSB’ye yatırım yapacak
Korktu, tepki gösterdi, gerçeği öğrenince güldü Kısa filmin gerçeğini aratmayan kaza sahnesi önce korkuttu sonra güldürdü Toplanan yoğun kalabalık sonrası vatandaşlarda senaryoya dahil edildi
YEREL HABERLER Korktu, tepki gösterdi, gerçeği öğrenince güldü Kısa ...
MTSO 134’üncü yaşını kutladı
YEREL HABERLER MTSO 134’üncü yaşını kutladı
Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat yaşamak istiyorum
YEREL HABERLER Kocasının 6 saat rehin aldığı kadın: Mutlu bir hayat ...
Ümmiye teyze, 'Yün Bebek 2' filmiyle geliyor
YEREL HABERLER Ümmiye teyze, 'Yün Bebek 2' filmiyle geliyor
Kadın subaydan öğrencilere trafik eğitimi
YEREL HABERLER Kadın subaydan öğrencilere trafik eğitimi
Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu
YEREL HABERLER Köpeği otomobile bağlayıp, koşturdu
Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ediyor
YEREL HABERLER Toroslar'da 'Sokakta Temizlik Var Projesi' devam ...
MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlattı
YEREL HABERLER MESKİ, Mezitli İçme Suyu Projesini halka anlattı
Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi Kütüphanesi hizmete açıldı
YEREL HABERLER Gözne Çok Programlı Anadolu Lisesi Kütüphanesi ...
Yılmaz: “Vizyonumuz, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak”
YEREL HABERLER Yılmaz: “Vizyonumuz, gelişen ve refah düzeyi yüksek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X