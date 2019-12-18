Ankara’ya 5 dosyayla giden Tarhan, destek sözüyle döndü

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, 5 dosyayla gittiği Ankara’dan destek sözüyle döndü. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan ile görüşen Başkan Tarhan, olumlu haberlerle dönmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mezitli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Tarhan, Ankara’da Kuyuluk piknik alanı, Tece’de bulunan ve TOKİ’ye devredilen 76 dekarlık spor ve yeşil alan, Mezitli Sanayi Sitesinin taşınması, Gümüşkum Davultepe 100. Yıl Plajı Uygulama Alanı, İçişleri Bakanlığı Tesislerinin kurtarılması konularında görüşmeler yaptı. Bakan Pakdemirli ve Elvan’la ayrı ayrı görüşerek hazırladığı raporları paylaşan Tarhan, söz konusu alanlar için hayata geçirmek istediği projeleri de anlattı.

Mezitli’de bulunan alanları vatandaşların en iyi şekilde kullanabilmesi için gerekli düzenlemeyi yapmak istediklerini ifade eden Başkan Tarhan’ın taleplerini olumlu karşılayan Pakdemirli ve Elvan, gereken desteği sağlayacakları sözünü verdi.

Yaptığı ziyaretler hakkında bilgi veren Tarhan, Ankara’dan yine olumlu haberlerle dönmüş olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Mezitli’nin geleceği ve vatandaşlara en iyi hizmeti sunabilmek adına herkesle görüşerek iş birliğine gideceğine vurgu yapan Tarhan, “Daha önce yaptığım ziyaretlerde olumlu görüşmeler yapmıştım ve hemen akabinde de önemli gelişmeler yaşanmıştı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız Lütfi Elvan ile görüşerek Mezitli Devlet Hastanesi sözü aldık ve hemen arkasından Kasım ayında 150 yataklı, 50 dış üniteli devlet hastanesi için ihale gerçekleşti. Yine geçtiğimiz ay Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüm ve astronomi biliminin kurucusu, dünyanın en önemli filozoflarından Aratos’un anıt mezarının gün yüzüne çıkarılması için çok büyük yol kat ettik. Şimdi de Mezitli’nin geleceği için hayati öneme sahip 5 farklı dosya ile gittik” dedi.

Pakdemirli ve Elvan’a göstermiş oldukları yakın ilgi ve nezaketleri dolayısıyla teşekkür eden Tarhan, “Çok önemli görüşmeler yaparak büyük destek gördük. Merkezi hükümete ait görevleri, kurumlarla yaptığımız özel görüşmelerle sonuçlandırıyoruz. Sunduğumuz 5 projeyle ilgili önümüzdeki günlerde etaplar halinde önemli gelişmeler yaşanacağına inanıyorum. Bu konular hakkında gelişmeler yaşandıkça açıklamalarda bulunarak halkımızı bilgilendireceğiz” diye konuştu.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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