Otcu: "Tarsus'ta OSB'ler iş hacmini artıracak işsizliği azaltacak"

Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, yapılan ve yapımı için çalışmalar yürütülen iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) faaliyete geçtiğinde ilçede iş hacminin artacağını, işsizliğin azalacağını söyledi.

Kaymakam Otcu, Tarsus ekonomisini iyileştirmek için iş adamlarını, halkı ve oda başkanları ile muhtarları bilgilendirmek amacıyla düzenlediği ekonomi toplantısında, Tarsus’un birçok ilden büyük ve ekonomik anlamda önemli bir kent olduğunu söyledi. Otcu, "Tarsus’ta yapılan ve yapımı için çalışmalar yürütülen iki ayrı Organize Sanayi Bölgesi faaliyete geçtiğinde kentimizde iş hacmi artacak, işsizlik azalacaktır. Ekonomiye yön veren ve katkı sunan iş adamları, kişi ve kuruluşlarımızın çalışmaları hakkında bilgi sahibi olmak sorunları dinlemek için bu tür toplantılara devam edeceğiz” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı H. Ruhi Koçak ise Tarsus’ta kurulmakta olan Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi hakkında bilgi verip, iş adamlarını kente yatırım yapmaya ve Gıda OSB bölgesinden iş yeri için arsa almaya davet etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hayri Erdoğan'da, tarımsal bilgiler ve tarımsal projeler ile hibe programları hakkında bilgi verdi. Erdoğan, “Tarsus tarım kentidir. Ekonomisi tarımsal gelirlere dayanmaktadır. Bu nedenle Tarsus’a özgü ürünlerin patentini ve coğrafi işaretlerini alarak ürünlerimize hem sahip çıkmalı hem de en iyi şekilde pazarlayarak kentimize ve üretenlere gelir sağlamalıyız” diye konuştu.

Tarsus İş Geliştirme Merkezi Müdürü Adem Gül ile İşkur Müdürü Kürşat Dal, Tarsus’ta işsizliğin azalması için devletin ve hükümetin çalışma proğramları kapsamında işe yerleştirmeler hakkında bilgi verdi.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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