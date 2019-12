Başkan Yılmaz, esnafın taleplerini dinledi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçede esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafın sorun, talep ve önerilerini dinledi. Esnafa projelerini de anlatan Yılmaz, “Üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olacağız” dedi.

Her fırsatta esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek talep ve önerilerini dinleyen Başkan Yılmaz, bir kez daha ilçe esnafıyla bir araya geldi.

Esnaf ziyaretiyle ilgili bilgi veren Yılmaz, esnaf ile görüş alışverişinde bulunmak ve her daim yanlarında olduklarını göstermek amacıyla bu ziyaretleri sık sık tekrarlayacaklarını söyledi. Yılmaz, “Esnafımızı düzenli olarak ziyaret ederek, taleplerini dinliyoruz. Bu sayede ilçemiz için yaptığımız çalışmaları ve ileriye dönük projelerimizi de anlatıyoruz. Ziyaretlerimizin olumlu geçmesi bizleri mutlu ediyor. Belediye olarak üzerimize düşen her konuda esnafın yanında olacağız” dedi.

“Vatandaşımızın, esnafımızın sıkıntısını kendi derdimiz olarak gördüğümüz bir anlayışla çalışıyoruz” diyen Başkan Yılmaz, ilçede esnafın hayatını kolaylaştıracak projeler ürettiklerini belirtti. Yılmaz, “Ekonominin can damarı olan esnafız ile Mersinimiz, Toroslarımız için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Beraberlik harcımızı daha güçlü karacağız” diye konuştu..

Başkan Yılmaz’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getiren ilçe esnafı ise “Başkanımız her zaman bizleri ziyaret ediyor. Sürekli halkın arasında ve ilettiğimiz talep ve önerileri çözüme kavuşturuyor. Belli bir program halinde yürütülen çalışmalardan memnunuz. Bizlere verdiği destek için Başkanımız Atsız Afşın Yılmaz’a çok teşekkür ediyoruz” dediler.

