Akdeniz Zabıtasından kantinlerde ‘şırınga çikolata’ denetimi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, okul kantinlerinde ‘şırınga çikolata’ denetimi yaptı.

Akdeniz Belediyesi, ‘şırınga çikolata’ diye bilinen ürünün kapağının nefes borusuna kaçması sonucu, Ankara ve Diyarbakır’da iki çocuğun hayatını kaybetmesiyle birlikte, okul kantinlerinde sağlık açısından zararlı ve riskli gıda ürünlerinin satışının yapılıp yapılmadığı yönünde denetimlerini arttırdı. Akdeniz ilçe sınırlarında yer alan okul kantinlerini kontrol eden zabıta ekipleri, özellikle şırınga çikolataya yönelik denetim yaptı. Ekipler, temizlik, hijyen ve gıda ürünlerinin son kullanım tarihine yönelik kontroller de gerçekleştirdi. İlçe Tarım ve Ormancılık Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden ekipler de denetimlerde yer aldı.



“Denetimler aralıksız sürecek”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada, söz konusu ürün nedeniyle 2 küçük çocuğun hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi, ailelere başsağlığı ve sabırlar diledi. Böylesi üzücü olayların tekrar yaşanmaması için zabıta ekiplerinin sıkı denetim uyguladığının altını çizen Başkan Gültak, “En değerli varlığımız olan çocuklarımızın hayatını tehdit eden, sağlığını bozan her türlü gıda ürününün satışına yönelik kontrol ve denetimler, Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerimiz eliyle aralıksız devam edecek. Elbette bu anlamda başta okul kantinleri olmak üzere her türlü gıda satışı yapılan işletmelerin sahiplerinden de gereken hassasiyeti ve duyarlılığı bekliyoruz. Denetim ve uyarılara rağmen bu tür ürünlerin satışını yapan işletmelere yönelik yasal işlemleri başlatacağız” dedi.

MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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