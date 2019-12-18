Mersin'de 6 çocuk annesi, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

MERSİN'de, 6 çocuk annesi Emine D. (39), tartıştığı eşi H.D. tarafından vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Kaçan H.D., polis ekiplerince yakalanıp gözaltına alındı.

Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 5123 Sokak'taki apartmanın birinci katında oturan Emine D. ve eşi H.D.'nin tartıştığını duyan komşuları durumu polise bildirdi. Gelen polis ekipleri zili çaldı ancak açan olmayınca kapıyı kırıp içeri girdi. Polis evde, Emine D.'yi kanlar içinde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Emine D.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemede ise Emine D.'nin vücudunun farklı yerlerinden defalarca bıçaklandığı tespit edildi. Komşularla konuşan ve evde arama yapan polis, H.D.'nin eşini bıçaklayıp, evden kaçtığını belirlerdi.

Emine D.'nin cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Polis bir süre sonra kaçan H.D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. H.D., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.



MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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