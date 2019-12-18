İşçinin bacağına çelik halat saplandı

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki beton fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle kopan çelik halat, işçi Recep Zincirbüken'in bacağına saplandı. Yaralı Zincirbüken hastaneye kaldırıldı.

Olay, Yarbay Şemsettin Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki beton fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen nedenle kopan fabrikadaki çelik halat, işçi Recep Zincirbüken'in bacağına saplandı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Zincirbüken, Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zincirbüken, buradan da özel hastaneye sevk edildi. Zincirbüken'in bacağına saplanan çelik halatın bir kısmı spiral adı verilen alet ile kesilirken, geri kalan kısmı ise ameliyat ile çıkartıldı. Tedavisi devam eden Zincirbüken'in durumunun iyi olduğu bildirildi.



MERSİN 18 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:15

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