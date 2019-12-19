Yaban keçisi avına 48 bin 650 lira ceza

Mersin’in Mut ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 2 kişiye 48 bin 650 lira ceza uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, yaban keçisi avı yapıldığı ihbarını alan Mut DKMP ekipleri harekete geçti. Yapılan koruma kontrol çalışması sırasında ÇiviBallı avlağında yasa dışı avlandıkları tespit edilen şahıslar, 2 adet dişi yaban keçisi ile birlikte suçüstü yakalandı. Avda takozsuz olarak kullanılan iki adet yarı otomatik tüfeğe de el konuldu.

Yasa dışı av yapan şahıslara 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa muhalefetten dolayı 45 bin 320 lira tazminat, 3 bin 330 lira idari para cezası olmak üzere toplam 48 bin 650 lira cezai işlem uygulandı.

MERSİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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