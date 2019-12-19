Sulama göletinde balıklar kıyıya vurdu Mersin’in Mut ilçesindeki gölette binlerce balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti Gölette oksijen seviyesi düştüğü için balıkların kıyıya vurduğu ve ölümlerin yaşandığı tahmin ediliyor

Mersin’in Mut ilçesinde boyları 10–15 santime ulaşan yayın balıkları ile sazan, aynalı sazan, turna ve binlerce küçük orta boy balığın kıyıya vurması üzerine yetkililer harekete geçti.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, balık ölümlerini araştırmak için göletten numune aldı.

Zehirlenme ihtimalinin az olduğunu söyleyen yetkililer, halen bazı küçük balıkların kıyıda toplanıp çırpındıklarını gözlemledi.

Mut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Mühendisi Osman Yenisaraç, göletteki su ve balıklardan numune aldıklarını belirterek, "Göletteki oksijen seviyesinin düşmesiyle alakalı bir durum olabilir. Oksijen seviyesi düştüğünde

balıklar ya su kaynağına doğru giderler ya da su yüzüne doğru hareket ederler. Bu bize oksijen seviyesinin azlığı konusunda fikir veriyor. Gerekli incelemeleri yaptık. Artık laboratuar sonuçlarına göre sonuçları değerlendireceğiz” dedi.

Hacınuhlu Mahallesi Muhtarı Yakup Ceylan ise, "Bu göleti tarımsal sulama amaçlı kullanıyoruz. Göletimizin kenarında balıkların kıyıya vurması dikkatimizi çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne haber verdik. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık" dedi.

Kelce Köyü Sulama Kooperatif Başkanı Hasan Tepe ise her ihtimale karşı vatandaşların balıkları evlerine götürüp yememeleri konusunda önlem alacaklarını söyledi.

MERSİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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