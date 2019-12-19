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Mersin’de yaşayan yabancılar, Uluslararası Göçmenler Gününde buluştu Mersin Valiliği İl Göç İdaresi ...

İHA

Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Uluslararası Göçmenler Gününde 'Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye' temalı etkinlik düzenledi. Vali Ali İhsan Su'nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin'de yaşayan göçmenler, yerel giysileri ve ülke lezzetleriyle bir araya geldi.

Mersin’de yaşayan yabancılar, Uluslararası Göçmenler Gününde buluştu Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü Uluslararası Göçmenler Gününde ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ temalı etkinlik düzenledi

Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Uluslararası Göçmenler Gününde ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ temalı etkinlik düzenledi. Vali Ali İhsan Su’nun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Mersin’de yaşayan göçmenler, yerel giysileri ve ülke lezzetleriyle bir araya geldi.
Türkiye, 190’ı aşkın milletten 5 milyonun üzerinde yabancıyı misafir ederken, Mersin’de de başta Suriyeliler olmak üzere birçok farklı ülkeden yüz binlerce göçmen yaşıyor. Mersin Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, kentin kültürel zenginliğini vurgulamak amacıyla 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü kapsamında ‘Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye’ temalı bir etkinlik düzenledi. Bir otelde düzenlenen etkinliğe, Mersin’de yaşayan Suriyeli, Iraklı, Çerkes, Kafkas, Azeri, Mısırlı ve Afrika ülkelerinden çok sayıda göçmen katıldı. Etkinliğe yerel giysileriyle gelen göçmenler, açtıkları stantlarda da ülkelerinin yemeklerini sergiledi.
Uluslararası Göçmenler Gününde Mersin Valisi Ali İhsan Su da göçmenleri yalnız bırakmadı. Etkinlikte stantları gezerek yöresel yemeklerin tadına bakan Vali Su, farklı kültürlerle ilgili bilgi aldı.

“Türkiye, farklı kökenden insanların huzur ve güven içinde yaşadığı bir ülkedir”
Etkinlikte bir konuşma yapan Su, Türkiye'nin geçmişten bugüne kültürel yapısı, coğrafi konumu ve tarihi geçmişi itibariyle hep doğu ile batının buluştuğu uygarlıkların buluştuğu bir kavşak noktası konumuna sahip olduğunu söyledi. Türkiye’nin, bu anlamda farklı köken ve inançtaki insanların sevgi ve kardeşlik duygularıyla huzur ve güven içinde yaşadığı bir ülke olduğunu vurgulayan Su, “Her birimizin doğuştan gelen farklılıkları var ama bunlar kültürümüzün zenginliğini oluşturuyor. Bizim tarihi geleneğimiz, inancımız, örf ve adetlerimiz de hoşgörü temeline dayanır. Biz yaratılanı yaratandan dolayı hoş gören bir kültürün ve inancın varisleriyiz. Bu bakımdan ülkemize gelen, misafir olan, zorunlu veya başka sebeplerle gelen her göçmeni kucaklıyoruz. Onlara en güzel ortamı sağlamak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bunu gerçekten hem millet ve devlet olarak yapıyoruz hem de milletimizin kadirşinaslığını, göçmenlere kucak aşmasını takdirle karşılıyorum. Bu tür programlar kültürlerin kaynaşmasına, birbirimizi daha iyi tanımamıza imkan sağlayan etkinlikler olarak çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Tüm göçmenlerin Göçmenler Gününü kutluyorum” dedi.

“Türkiye, 150 yıldır göç hareketini bünyesine kabul ediyor”
İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday da Türkiye'nin göç hareketlerine karşı ciddi bir deneyimi olduğunu belirtti. Türkiye'nin son 150 yılda birçok göç hareketini kendi bünyesine kabul ettiğini ve insani olarak yapılması gereken çalışmaların da ötesinde çalışmalar yaptığını ifade eden İlday, “Günümüzde insanlar, iyi bir iş, iyi bir eğitim veya yaşam standartlarını yükseltmek için göç etmek ya da ülkelerinde yaşanan iç karışıklıklar sebebiyle göç ettirilmek zorunda bırakılmaktadırlar. 2011 yılından itibaren Suriye’de yaşanan iç karışıklıklar, insani dramlar, ülkemize yönelik daha büyük bir göç ve sığınma hareketine sebep olmuştur. Ülke olarak sorumluluklarımızın gereği Suriye'den gelen kardeşlerimize de kucak açıp, onlara ev sahipliği yapmaktayız. Tarihsel sürecimize baktığımızda, ülke olarak göç akımlarına bakış açımız, göçü önlemenin aksine göçü yönetmek, insan haklarıyla milli ve manevi değerlere önem vermek olmuştur. Yabancılar ülkemize göç ettiklerinde, onları karşılayan insanların başında Göç İdaresi Genel Müdürlüğü personelini, yani bizler gelmekteyiz. Dolayısıyla bizler, büyük bir vicdani sorumluluğum olduğu bilinciyle hareket etmekteyiz. İlimizde yaşayan yabancıların uyum ve iletişimlerinin artırılması da il müdürlüğümüzün 2020 hedefleri arasında ilk sırada yer almaktadır” diye konuştu.
Konuşmaların ardından etkinlik, farklı ülkelerin yerel giysilerinin yer aldığı mini defileyle devam etti. Daha sonra Mersin’de yaşayan Çerkes, Kafkas, Suriyeli, Azeri ve göçmenler ile Afrikalı öğrenciler dans ve şarkılarıyla ülkelerinin kültürel zenginliklerini sergilediler.

MERSİN

19 Aralık 2019 Perşembe

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