Motosiklet timleri suçlulara göz açtırmıyor

Mersin'de motosikletli polis timleri (yunuslar), yaptıkları çalışmalarda 67 kişiyi yakaladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yunusların son bir haftada yaptıkları çalışmalarda 3 ruhsatsız tabanca, 5 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 şarjör ile 78 fişek ve 6 kartuş ele geçirildi.

Ekiplerin narkotik satışını ve kullanımını engellemek amacıyla özellikle okul önlerinde, parklarda yaptığı uygulamalarda 875 gram esrar, 4 gram eroin, 7 gram kokain ile 63 sentetik uyuşturucu hap ile bin 10 gümrük kaçağı sigara ve 51 litre içki ele geçirildi. Hırsızlık olaylarına karşı yapılan çalışmalarda ise 7 çalıntı motosiklet ile şüphelileri yakalandı. Çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik de GBT sorgusu yapan ekipler, değişik suçlardan aranan 60 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan hızlı müdahaleler sonucunda 7 şüpheli, çaldıkları ve gasp ettikleri eşyalarla yakalandı.

MERSİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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