Tarsus Cezaevinde yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde cezaevinde çıkan yangında 2'si mahkum 19 kişi dumandan etkilendi.

Alınan bilgiye göre, Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisinde bulunan T 3 Cezaevinin idari binasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi tarafından yoğun çalışma sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 2'si mahkum 17'si personel toplam 19 kişi hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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