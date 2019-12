Oynayarak sokak süpüren işçiye Başkan Gültak'tan bir maaş ikramiye

Mersin’de, sokakları süpürürken denk geldiği bir sokak düğününde çalan müziğin ritmine kendini kaptıran ve halay çekerek sokak süpüren temizlik işçisine, Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak tarafından bir maaş ikramiye verildi.

Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesinde 23 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 60 yaşındaki Sait İsnaç, Şevket Sümer Mahallesi'nde sokak süpürürken denk geldiği sokak düğününde çalan halay müziğine kayıtsız kalamayarak, elinde süpürgesiyle bir anda oynamaya başlamış ve görüntüleri sosyal medyayı sallamıştı. Sevimli ve gülümseten görüntüleri birçok kişi tarafından da paylaşılan ve binlerce beğeni alan temizlik işçisi İsnaç, Akdeniz Belediye Başkanı Gültak ile bir araya geldi.



“İşini severek yapıyorsun. Allah senden razı olsun”

Görüntüleri sosyal medyadan izleyen ve işçinin bulunması talimatı veren Başkan Gültak, bugün öğleden sonra makamında Sait İsnaç ile buluştu. İşini mutlulukla yaptığı için temizlik işçisini kutlayan Gültak, “Senin oynadığını gösterdiler bana, ‘Ne kadar mutlu, ne kadar işini seviyor, ne kadar mütevazı’ dedim. İşte biz de bunu istiyoruz. Gönül belediyeciliği böyle oluyor. ‘İnsanlar işini severse sokağı ve insanları sever’ dedik. Gerçekten tebrik ediyorum. Allah senden razı olsun. Çünkü işini severek yapıyorsun. Orada hem eğleniyorsun hem de görevini yapıyorsun. Böyle olduğu sürece her yer tertemiz olur, her iş doğru gider, vatandaş da memnun olur. Görünce dayanamadım, çok kere izledim, çok da güldüm. Maşallah çok da güzel oynuyorsun” dedi.



“Sana bir maaş ikramiye verecekler. Sen her şeye layıksın”

İsnaç ile birlikte müzik olmadan kısa süre halay da çeken Gültak, temizlik işçisini bir dahaki düğüne beraber giderek birlikte oynamaya davet etti. Gültak, “İşini böyle sevdiğin, bu kadar özveriyle ve güler yüzle çalıştığın için seni tebrik ediyorum. Şirket müdürüne de söyledim, sana bir maaş da ikramiye verecekler. Güle güle harca inşallah. Sen her şeye layıksın” diye konuştu.

Gültak, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşamüzeri telefonuna gelen mesajla görüntüyü izlediğini ve çok hoşuna gittiğini söyledi. Görüntüyü en az 5 kez arka arkaya izlediğini belirten Gültak, “Bu çok önemli bir şey, çünkü işçimiz çok mutlu, çok güler yüzlü, işini çok severek yapıyor. Belediyecilik gönül işidir. Gönle böyle girilir. Biz de işçilerimizi mutlu ediyoruz. Temizlik işçimizi öyle görünce ben de çok mutlu oldum. Bu tür örnekleri gördüğümüzde kayıtsız kalmayacağız ve çalışanlarımızı ödüllendireceğiz” ifadelerini kullandı.



“Müzik geldiği zaman dayanamıyorum. Hem işimi yapıyorum hem oynuyorum”

Temizlik işçisi Sait İsnaç ise Başkan Gültak’a teşekkür etti. İşini severek yaptığını vurgulayan İsnaç, sokak temizliği yaparken düğünde oynayanları gördüğünü, çalan müziğe dayanamayarak hem sokağı süpürdüğünü hem oynadığını söyledi. İsnaç, “Müzik geldiği zaman dayanamıyorum, vücudum titriyor, oynuyorum” dedi.

