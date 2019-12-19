Yeşilboğaz: “Aramıza katılarak savunmaya güç verecekler”

Mersin Barosunda stajını tamamlayan 7 stajyer avukat, yemin edip cübbe giyerek, savunma mesleğine katıldı.

Mersin Barosu Konferans Salonunda düzenlenen yemin töreninde Baro Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, stajyer avukatların ruhsat heyecanını paylaştı. Törende mesleki tavsiyelerde bulunan Yeşilboğaz, “Gençlerimiz çok zorlu ama çok onurlu bir mesleğe adım atıyorlar. Ülkemizde hukukçu olmak çok zor ama avukat olmak daha da zor. Genç meslektaşlarımız aramıza katılarak savunmaya güç verecekler. Hukukçu olarak, bağımsızlığınızı korumanız gerekiyor. Tek şiarınız, bu ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamak olmalıdır, çünkü bu, sizin topluma olan borcunuzdur. Hukukun üstünlüğünü sağlamak, borçların en büyüğüdür. Ama kendi vicdanlarınıza hesap verirken, çok rahat edeceksiniz. Çünkü insanın önce kendi vicdanına hesap vermesi gerekiyor. Yolunuz açık olsun. Başarılar diliyorum” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkıp yemin eden stajyer avukatlara cübbelerini Baro Başkanı Yeşilboğaz ve yanlarında staj yaptıkları avukatlar giydirdi. Avukatlık mesleğine resmi olarak ilk adımı atan stajyer avukatlara ruhsatnamelerini de Yeşilboğaz verdi.

MERSİN 19 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:16

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