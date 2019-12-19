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Başkan Yılmaz, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu

İHA

Başkan Yılmaz, kariyer günlerinde öğrencilerle buluştu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Vali Sabahattin Çakmakoğlu Ortaokulunda düzenlenen kariyer günlerinde öğrencilerle bir araya geldi.
Kariyer günlerinde öğrencilere, mesleği olan avukatlık, eğitimi, belediye başkanlığı süreci, Toroslar’ın gelişmesi amacıyla yapacağı yenilikler ve hedefleri hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, çocukların sorularını da yanıtladı. Yılmaz, program sonunda Toroslar Belediyesince hazırlanan ‘Çocuklar İçin Nutuk’ kitabını dağıttı.
Liseye geçiş sınavlarına hazırlık aşamasında olan 7. ve 8. sınıf öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen kariyer gününe konuşmacı olarak katılan Başkanı Yılmaz, sınavlara hazırlık sürecinde kendisinin geçtiği yolları anlattı. Sınavlara hazırlanırken mutlaka planlama yaptığını söyleyen Yılmaz, “Öncelik sıranızı yaparsanız hayatınızı da buna göre şekillendirirsiniz. Ben de her zaman önceliklerimi belirler ve buna göre çalışırım. Üniversite sınavına hazırlık sürecinde de sistemli çalıştım. Planlama ile başarılı olmamız zor değil. İnsanın kendini motive etmesi, kendisiyle yaptığı mücadele çok önemli. Bunu yapabilirseniz başarılı olmanız kaçınılmaz olur” diye konuştu.

“Kendimi bildim bileli hukuk okumak istiyordum”
Öğrencilerin hukuk bölümünü neden tercih ettiğine yönelik sorusunu yanıtlayan Yılmaz, “Hukuk, sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın ihtiyaç duyduğu, insanların yetişebileceği bir bölüm. Bu meslekte bir derdi, sıkıntısı olan insanlar sizin yanınıza geliyor ve problem çözen kişi olmak gerçekten güzel bir duygu. Kendimi bildim bileli bu bölümü istiyordum. Tercih döneminde 10 tercih yaptım ve hepsi de hukuktu” dedi.
Belediye başkanı olma süreci hakkında öğrencilerin merak ettiği soruları da cevaplayan Başkan Yılmaz, “Belli kavşaklarda doğru kararlar verip hedeflerinize doğru yollardan ulaşmak çok önemli. Ben ilkokulda da lisede de sınıf başkanıydım. Üniversitede de başkanlık yaptım. Normalde üniversite 1. sınıfta kimse fakülte başkanı olmaz. Ben oldum. Babam da başkandı. Yani hayatım boyunca başkanlık yaptım. Fakat şartları başkan olarak zorlamaktan ziyade, doğru çizgide oldum, bunu önemsedim. Doğru noktada durunca tercih edilen kişi oldum. İnanmanız önemli. Biz de bu çağa nasıl uyum sağlarız, ne yapabiliriz, insanlara nasıl ulaşabiliriz diye çok düşündük, çalıştık. Seçim sürecinde başarılı bir kampanya yaptık. Bizleri başarıya götüren 3 etken oldu. Bunlar ise bilimsel verileri doğru kullanmak, profesyonelce hareket etmek ve doğru bir ekiple çalışmak” ifadelerini kullandı.
Belediye başkanı olmanın büyük bir sorumluluk olduğunu da kaydeden Yılmaz, “Bu kente, bu şehre hizmet etme arzusuyla başkan olmak istedim. Belediye başkanı olmak elbette çok büyük bir sorumluluk. 300 bin kişiye hizmet etmek durumundayız. Çok yoğun çalışıyoruz. Tabi kendimize, ailemize çok daha az zaman ayırıyoruz. Uyku zamanı hariç, vaktimin tümü kent ve ilçemizle ilgili çalışmakla geçiyor” şeklinde konuştu.

“Toroslar gelişmeye ve yeniliklere çok açık”
Toroslar’ın gelişmesi ve kalkınması amacıyla yapacakları yenilikleri de anlatan Yılmaz, şunları söyledi:
“Toroslar benim doğduğum, büyüdüğüm yer. Çocukluğum, gençliğim Toroslar’da geçti. O nedenle ilçenin tüm detaylarını biliyorum. Eksikleri de biliyorum, güzelliklerini de biliyorum. Toroslar gelişmeye ve yeniliklere çok açık. Kendi kendine yeten, üreten bir ilçe hayal ediyoruz. Her şeyi yapabiliriz. Yeter ki çok çalışalım ve hayal etmeyi hiç bırakmayalım. Tekstilkent, Tarım A.Ş. gibi iş alanları açacak projelerimiz var. Çocuklarımıza, gençlerimize hitap edecek bilgi evleri, Tekno Toroslar gibi projelerimiz de var. Kadınlara, yaşlılara, engellilere yönelik çalışmalarımız da var. Yani Toroslar’da yaşayan her insana hitap edecek çalışmalarımız var” dedi.

MERSİN

19 Aralık 2019 Perşembe

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