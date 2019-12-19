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Gülcan Kış: “Yatırımların önünü açacağız”

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, katıldığı 3. TürkiyeIrak Yatırım ve Ticaret Zirvesinde, "Dostluk ticareti geliştirir. Yeter ki potansiyelimizin farkında olalım. Bu potansiyel de aslında bizde var. Bunları iş dünyası olarak sizler yapacaksınız. Sizler ortaklıklar kuracaksınız, üreteceksiniz. Bizler yerel yöneticiler olarak sizleri teşvik edeceğiz. Yatırımların önünü açacağız. Zoru kolay kılacağız" dedi.

Gülcan Kış: “Yatırımların önünü açacağız”

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış, katıldığı 3. TürkiyeIrak Yatırım ve Ticaret Zirvesinde, “Dostluk ticareti geliştirir. Yeter ki potansiyelimizin farkında olalım. Bu potansiyel de aslında bizde var. Bunları iş dünyası olarak sizler yapacaksınız. Sizler ortaklıklar kuracaksınız, üreteceksiniz. Bizler yerel yöneticiler olarak sizleri teşvik edeceğiz. Yatırımların önünü açacağız. Zoru kolay kılacağız” dedi.
TürkiyeIrak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu öncülüğünde düzenlenen 3. TürkiyeIrak Yatırım ve Ticaret Zirvesi, Akdeniz İhracatçı Birliklerinde yapıldı. Zirveye, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülcan Kış da katılarak, her iki ülkenin iş insanlarına seslendi.
Kış, zirvede yaptığı konuşmada, Irak ile Türk halkının tarihi, kültürel, dini yakınlıkları olduğuna dikkat çekti. “Köylerimiz, vilayetlerimiz, birbirine çok yakın. Birbiri ile ilişkileri komşuluğun da çok ötesinde. Son derece güçlü gönül bağlarımız var” diyen Kış, bu kadar birbirine yakın olan iki ülkenin ekonomik, ticari ilişkilerinin, turizm ve sanayi faaliyetlerinin çok daha ileride, çok daha gelişmiş olması gerektiğini vurguladı.

“Irak’a ihracatımız düştü”
İki ülke arasındaki ekonomik, ticari, turizm ve sanayi ilişkilerinin kendiliğinden olmadığını ifade eden Kış, “Bunu devletler, devlet adamları, hükümetler, yaptıkları planlarla, teşviklerle, altyapılarını hazırlayarak gerçekleştiriyor. Son yıllarda aslında hepimizin bildiği gerekçelerle Irak ne yazık ki Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olmaktan hızla uzaklaştı. Ticaret hacmimiz hızla düştü. Oysa bir dönem 12 milyar dolar seviyelerine kadar çıktığı gerçeği; hepimizin hafızalarında tazeliğini koruyor. Bugün, Irak’a olan ihracatımız maalesef 8 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor. Elbette bunun üzerine düşünmeliyiz” diye konuştu.

“Yatırımların önünü açacağız, zoru kolay kılacağız”
Başkan Vekili Kış, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin artırılması için özel sektöre, iş insanlarına da çok büyük görevler düştüğünü ifade ederek, “Çünkü iş insanları bu alanda her geçen gün çok daha fazla öne çıkıyor. Bu anlamda iş insanları önemli roller oynuyor, çok önemli misyonlar üstleniyor. İşte o nedenle bizler de iş dünyasını, onların yaşadıkları sorunları bilen, bilinçli yatırımların ne demek olduğunu bilen, istihdamın, işin, aşın ne olduğunu bilen seçilmiş yerel yöneticiler olarak burada büyük bir görev ve sorumluluk sahibiyiz. O görev, yapılacak yatırımların önünü açmak, zoru kolay kılmak, ticarette, sanayide, turizmde ve daha pek çok alanda var olan potansiyeli harekete geçirmek” ifadelerini kullandı.

“Sorunları çözmeye, katkı vermeye hazırız”
Yerel yöneticiler olarak kentlerin kalkınmasına, refahına ve ticari ikliminin gelişmesine katkı sunmak için hazır olduklarını kaydeden Kış, “Dostluk ticareti geliştirir. Yeter ki potansiyelimizin farkında olalım. Bu potansiyel de aslında bizde var. Bunların hepsini bizler harekete geçirmeyeceğiz elbette. Bunları iş dünyası olarak sizler yapacaksınız. Sizler ortaklıklar kuracaksınız, üreteceksiniz. Bizler yerel yöneticiler olarak sizleri teşvik edeceğiz. Bürokrasiden ve iş dünyasından arkadaşlarımızla birlikte sorunlara çözüm bulmak niyetindeyiz. Biz zaten bu katkıyı sunmak için buradayız. Bu zirvenin Mersin ile ticari ilişkilerinizde yeni bir sayfa açacağına yürekten inanıyorum” dedi.
Mersin’in ekonomik, tarihi ve kültürel birikimi hakkında da bilgiler veren Kış, Mersin’in hem sanayide hem tarımda hem turizmde iddialı bir şehir olduğunu vurguladı. Kış, “Bugünkü zirveye katılan tüm dostlarımızı Mersin’i tanımaya, bereketli topraklarımız üzerinde yatırımlar yapmaya ve eşsiz iş fırsatlarını değerlendirmeye davet ediyoruz” dedi.
Zirvede, Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer adına verdiği plaketi Başkan Vekili Gülcan Kış aldı.

MERSİN

19 Aralık 2019 Perşembe

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