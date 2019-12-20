Mersin’de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu

– Mersin’de, 2020 yılında narenciye üreticisi ve ihracatçısı ülkelerin katılımı ile gerçekleştirilecek olan 14. Uluslararası Turunçgil Kongresi adına hatıra ormanı oluşturularak fidanlar toprakla buluşturuldu.

Gözne yolu Dalakderesi mevkinde oluşturulan hatıra ormanı törenine, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da katıldı.

Vali Su, törende yaptığı konuşmada, 2020 Mersin Uluslararası Turunçgil Kongresinin Mersin ve Türkiye açısından önemini vurgulayarak, kongrenin önemli kazanımlar sağlayacağının altını çizdi. Mersin’in bu organizasyona en iyi şekilde ev sahipliği yapacağını belirten Su, hatıra ormanının oluşturulmasını sağlayan Bölge Müdürü Akduman’a teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Su ve katılımcılar, fidanları topakla buluşturdu.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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