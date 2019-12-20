Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde hasta muayene eden doktor ile sekreterine saldıran şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 17 Aralık tarihinde Tarsus Devlet Hastanesi Ortopedi Polikliniğinde görevi başındaki hekim ile sekreterinin, hasta muayene ettiği sırada içeriye giren bir kişi tarafından darp edildiğini söyledi. Olay üzerine kolluk güçlerine haber verilerek 'beyaz kod' işlemi başlatıldığını kaydeden Bahçacı, şahısın yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini kaydetti.

Açıklamasında, "Şifa veren ellere vefa bekliyoruz" diyen Bahçacı, İl Sağlık Müdürlüğü ve sağlık camiası olarak 'sağlıkta şiddete sıfır tolerans' yaklaşımını aynen benimsediklerini ve görevi başında şiddete maruz kalan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, "Bakanlığımızın yaptığı düzenlemeler kapsamında şiddete maruz kalan çalışanlarımıza, kurumumuz bünyesinde görevli avukatlarımız vasıtasıyla her türlü hukuki ve idari desteği sağlıyoruz. Sağlık çalışanları olarak bizlerin halkımızdan ve adaletten beklentimiz, içimizde bulunan şiddete meyilli kişilerin adalet önünde hak ettikleri en ağır ceza ile cezalandırılmalarıdır" dedi.

Yapılan yasal düzenlemelerle hasta haklarının belirli bir noktaya ulaştığını hatırlatan Bahçacı, "Nasıl ki, insanlarımızın bu haklarını etkin bir şekilde kullanmalarına yine biz sağlık çalışanları katkıda bulunuyorsak, sağlık çalışanlarının da haklarının olduğunun unutulmaması ve insanlarımızın sağlık hizmeti alırken bunlara dikkat etmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.