Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar

Mersin'in Anamur Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan 2 mahkum, Bozyazı ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde Anamur T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan firar eden F.K. (26) ve B.T. (28) isimli mahkumlar, Bozyazı'ya kaçtı. Bozyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çubukkoyağı Mahallesi'nde yaptıkları uygulamalarda, 2 kişinden şüphelenerek durdurdu. Kimlik sorguları yapılırken kaçmaya başlayan şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı. Şahısların yapılan incelemelerinde uyuşturucu madde kullanmak ve fuhuş suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları olduğu ve Anamur Cezaevinden kaçtıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar, cezaevine teslim edildi.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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