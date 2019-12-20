Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Erdemli'de anıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde Mevlana Celaleddini Rumi'nin Hakk'a vuslatının 746'ncı yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenledi.

Kargıpınarı Anadolu Lisesi tarafından Erdemli Kültür Merkezinde düzenlenen anma programı ilçe halkı tarafından yoğun ilgi gördü.

Anma programında konuşan öğretmen Ahmet Kara, Mevlana'nın şiire, sanata ve aşka aşık olduğunu ifade ederek, "800 yıllık bir sevgi Mevlana’nın sevgisi. Bir çınar gibi köklü, bir pınar gibi berrak. İnsanı akıl değirmeninde öğüten, aşk teknesinde yoğuran bir oluş" dedi.

Konuşmanın ardından semazen ekibinin sema gösterisi hayranlıkla izlendi.

Okul Müdürü Mustafa Mustafa Can tarafından Erdemli Kaymakamı Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile sivil toplum kuruluşları temsilcilerine hediyeler takdim edildi.

Katılımcılara ise Isparta'dan getirilen gül şerbeti ile Konya'dan getirilen Mevlana şekeri ikram edildi.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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