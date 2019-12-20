Güzelyayla eski belediye başkanı Sayım Koç, MTSO’da sergi açtı

Mersin Güzelyayla eski belediye başkanı Sayım Koç, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Sanat Galerisinde 32’nci kişisel resim sergisini açtı. Tutkuyla bağlı olduğu tuvallerinde Toroslar’ın vazgeçilmezi Yörükleri konu alan Koç, Yörüklerin kaybolmaya yüz tutmuş kültür ve değerlerini gün yüzüne çıkarmayı hedeflediğini söyledi.

MTSO Sanat Galerisi, Ressam Sayım Koç’un resim sergisini ağırlıyor. 32’nci kişisel sergisini açan Koç, Toroslar’ın vazgeçilmezi Yörüklerin kaybolmaya yüz tutmuş kültür ve değerlerini yansıttığı 35 eserini sanatseverlerin beğenisine sundu. Geçmiş yıllarda MTSO Sanat Galerisinden resim eğitimi de alan Koç'un sergisine, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Gülcan Kış, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Bedrettin Güneş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fatma Yanık ile MTSO Sanat Galerisi Sorumlusu Seda Şahbaz ve sanatseverler katıldı.

Sergi açılışında konuşan Koç, Mersin’de doğup büyüdüğünü ve bu kentin bir çocuğu olarak bizzat yaşadığı kültürü tuvallere aktardığını söyledi. Öğretmenlik, belediye başkanlığı, çiftçilik gibi birçok iş kolunda faaliyet gösterdiğini anlatan Koç, hiçbir zaman resimden vazgeçmediğini, çocukluğundan bu yana resme meraklı olduğunu söyledi. Uzun yıllar MTSO Sanat Galerisinde Ressam İlhan Çevik’ten resim kursları aldığını belirten Koç, sanatta 27’nci yılını geride bıraktığını vurguladı. Bu sergisiyle geçmişten geleceğe mesaj vermek istediğini ifade eden Koç, “Bazı değerlerimiz, örneğin Orta Toroslar’ın insanı, yaşayışı, kültürü ve doğal güzellikleri, teknolojinin gelişimine yenik düşüyor. Ben de bu değerlerimizi tablolarda yaşatmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Sanatçı Sayım Koç, MTSO tarafından geçtiğimiz günlerde sektöre yıllarca verdikleri hizmetler, yaptıkları çalışmalarla iz bırakan 10 eğitimci arasında plaket almıştı. Yurt içi ve yurt dışında koleksiyonlarda resimleri bulanan sanatçı, çalışmalarına kendi resim atölyesinde devam ediyor. Koç’un sergisi 2 Ocak’a kadar açık kalacak.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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