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Hastadan doktor ile hastane çalışanına dayak

DHA

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.A., muayene olduğu hastanede çektirdiği röntgen filmini göstermek için Dr. Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. M.A., başka hastayı muayene eden ve dışarıda beklemesini söyleyen Cansever ile hastanenin idari çalışanını dövdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A., adliyeye sevk edildi. 

MERSİN'in Tarsus ilçesinde M.A., muayene olduğu hastanede çektirdiği röntgen filmini göstermek için Dr. Şakir Alper Cansever'in odasına girdi. M.A., başka hastayı muayene eden ve dışarıda beklemesini söyleyen Cansever ile hastanenin idari çalışanını dövdü. Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A., adliyeye sevk edildi. 
Tarsus'taki 70. Yıl Devlet Hastanesi'nde görevli olan ortopedi uzmanı Dr. Şakir Alper Cansever, 17 Aralık'ta hastaneye başvuran M.A.'yı muayene etti. Vücudunun çeşitli bölgelerinde ağrıları olduğunu söyleyen M.A., Cansever tarafından röntgene gönderildi. M.A., röntgen çektirmeye giderken, Cansever de kapı önünde bekleyen diğer hastalarını içeri almaya başladı. Bir süre sonra röntgen filmiyle gelen M.A., Cansever'in başka hastayı muayenesi sırasında, izin almadan odasına girdi. Cansever, M.A.'dan, içeride hastası olduğunu söyleyip, dışarıda beklemesini istedi. Bunun üzerine M.A., doktor Cansever ile ona yardımcı olan idari personelden Hatice Çakar'ı dövdü.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Olay sonrası hastane görevlileri, polise haber verdi. İhbarla gelen polis ekipleri, M.A.'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri sonrası M.A., adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN KINAMA
Olayın ardından sağlık çalışanları, hastane önünde bir araya gelerek, saldırıyı kınadı. 70. Yıl Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Emre Sadık Direk, "Görevi başındaki hekimimiz hastasını muayene etmekteyken, içerideki hastanın da haklarını hiçe sayarak, muayene odasına giren şahıs, hekimimizin uyarısı üzerine şiddete başvurarak, hekimimiz ile görevli personelimizi darbetmiştir. Olay üzerine kolluk güçlerine haber verilmiş, 'beyaz kod' işlemi başlatılmıştır. Şahıs cumhuriyet savcılığına sevk edilmiştir. Sağlık çalışanları olarak bizler, günün 24 saati hiç ara vermeden, ailelerimizden fedakarlık ederek hastanemizde, aile sağlığı merkezlerinde, 112 acil sağlık hizmetlerinde, ihtiyaç duyulan her yerde ve en sıkıntılı anlarda halkımıza hizmet veriyoruz. Şifa veren ellere vefa bekliyoruz" dedi. 

MERSİN

20 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:14
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