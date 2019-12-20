Kıbrıs İlkokulu'nda 'Türk malları' etkinliği

Mersin'de Kıbrıs İlkokulu'nda düzenlenen 'Tutum yatırım ve Türk malları' etkinliği kapsamında öğrenciler, Türkiye'nin zengin kültürel değerlerini sergiledi.

Merkez Akdeniz ilçesinde yer alan Kıbrıs İlkokulu'nda hafta dolayısıyla, '81 ili 1 okula sığdırdık' ve 'Yerli üretimi destekliyoruz' projesi kapsamında, 81 ilin özelliklerine göre 81 stant oluşturularak illerin öne çıkan ürünleri, ticari değerleri, doğal güzellikleri, mimarileri ve lezzetleri tanıtıldı.

Yerli malı kutlamalarını sınırlarının dışına çıkarmak istediklerini söyleyen Okul Müdürü Süleyman Gencer, "Geçmişten günümüze antika özelliklere sahip materyallerle geçmiş ve bugünün arasında köprü kurduk. Öğretmenlerimiz, illerimizin yöresel kıyafetlerini giyip, ürünlerini tanıtarak öğrencilerimizde farkındalık oluşturduk" dedi.

Öğrencilerin birçok ürünün hammaddesini ve yapılışını ilk defa gördüğünü belirten Gencer, "Öğrencilerimizin heyecanları ve mutlulukları yüzlerinden okundu. Farklı bir etkinliğe imza atmanın gururunu, okul idaresi ve öğretmenlerimizle birlikte yaşadık" ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Şimşek, şube müdürleri ve bazı okul müdürleri de katıldı.

MERSİN 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:17

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