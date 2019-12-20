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Akdeniz Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı

İHA

Akdeniz Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı

Akdeniz Belediye Meclisi Aralık Ayı Olağanüstü Toplantısını, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında yaptı.
Toplantıda, Yılmaz Güney Park Alanının, 'Akdeniz Belediyesi Çok Amaçlı Hizmet Binası' planlamasını içeren imar plan değişiklik teklifi görüşüldü. Teklif, oybirliğiyle komisyonlara havale edildi. Meclisin diğer maddesinde ise Akdeniz ilçesine bağlı Mesudiye Mahallesi 909 ada 4 parsele ilişkin takastrampa yapılması ve konuya ilişkin Başkan Gültak ve encümene yetki verilmesiyle ilgili teklif görüşülerek, oybirliğiyle komisyonlara havale edildi.
“Yılmaz Güney Parkı’nda son aşamaya geldik”
Meclis üyelerinin Yılmaz Güney Parkı’nın yenilenmesiyle ilgili görüşlerini açıklamasının ardından konuşan Başkan Gültak, “Adı park ama hapishane gibi. Duvarlarla çevrilmiş, kimsenin parkı gördüğü yok. Park dediğiniz insanların rahatça girip çıkabildiği, oturup dinlenebildiği, çayını içtiği, çekirdeğini çitlediği, sohbet ettiği bir alan olur. Burası ise şu an daha çok belediyenin fen işleri birimi gibi duruyor. Ve yazık, yıllardır kullanılmıyor. Spor Toto’dan bu ay içerisinde yaklaşık 8 tane yerimizle ilgili hibe aldık. Toplamda 20 milyon artı KDV. Yaklaşık 10 milyon lirası Yılmaz Güney Parkı’na gidecek. Şu an mimarlarımız çalışıyor, son aşamaya geldiler. Yarı olimpik havuz, bir çocuk havuzu, aquapark alanı yapılacak. İki katlı bir sosyal tesis, içinde de aşevi olacak. Bir tane de 2 katlı gençlik merkezi kuracağız” dedi.
Yılmaz Güney Parkı içindeki havuzun etrafında, özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerin nişan ve düğünlerini yapabilecekleri bir mekan oluşturacaklarını dile getiren Gültak, “Burayı kiraya vermeyeceğiz, belediye olarak çok makul bir fiyatla biz işleteceğiz. Maddi durumu iyi olmayan gençlerimiz evlenirken bizim de katkımız, desteğimiz olsun istiyoruz. Aşevi de düğün sahiplerine yemek temin edecek. Aşevi devreye girdikten sonra, taziyelerinin ilk gününde insanlarımıza yemek de göndermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Eski TEDAŞ binası, çok amaçlı hizmet binası olacak
Gültak, TEDAŞ binası olarak kullanılan bina ile ilgili olarak da yaptığı açıklamada, binanın yüzde 48'inin belediyeye, yüzde 52'sinin Enerji Bakanlığı’na ait olduğunu belirtti, takasla bakanlığa verilecek 2 arsa karşılığında tüm binanın Akdeniz Belediyesi’nin mülkiyetine geçeceğini söyledi. Gültak, 2 bin 300 metre kare tapulu araziye sahip binayı yıkacaklarını, bin 700 metre oturum alanıyla 21 katlı bina yapmayı planladıklarını anlattı. Başkan Gültak, binanın altına da 45 katlı otopark yapacaklarını, böylece kentin otopark sorununun da önemli ölçüde çözüleceğini ifade etti.
“İşini severek yapan, güler yüzlü personelimiz başımızın tacıdır”
Akdeniz Belediye Meclis toplantısında, temizliğini yaptığı sokakta gerçekleşen düğün müziğine eşlik ederken çekilen görüntüsüyle ilgi çeken ve sosyal medyada geniş yer bulan temizlik işçisinin videosu, meclis üyelerinin alkışlarını topladı. İşçinin videosunu telefonundan birçok kez izlediğini ve çok hoşuna gittiğini söyleyen Başkan Gültak, dün de personeli belediyeye davet ettiğini ve 1 maaş ikramiye ile ödüllendirdiğini anlattı. Gültak, “Daha önce de birçok kez söyledim. İşini severek yapan, güler yüzlü olan tüm personelimiz başımızın tacıdır. Tek istediğimiz bu. Hepimiz Adem ile Havva’nın çocuklarıyız. Güler yüzlü olalım, birbirimizi sevelim. Bu tür hoş şeylere ihtiyacımız var. Böyle davranan personeli ödüllendirmeye devam edeceğim. Allah kendisinden razı olsun. Hem işini yapıyor hem eğleniyor hem de çocuklarına ekmek götürüyor. İşçimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Gültak’ın, Akdeniz Belediyesi tarafından Kültür Bakanlığı’nın da desteğiyle 2122 Aralık tarihlerinde Karaduvar’da düzenlenecek Balık Festivaline meclis üyelerini ve vatandaşları davet etmesinin ardından, yeni yılın ilk meclis toplantısının 2 Ocak 2020 Perşembe günü Adanalıoğlu’nda yapılması karara bağlandı.

MERSİN

20 Aralık 2019 Cuma

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