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Seçer, Iraklı iş insanlarını Mersin'e yatırım yapmaya davet etti

İHA

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, IrakTürkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bizim bölgemizde tarım, turizm, uluslararası ticaret, lojistik gibi birçok alanda iş yapabilecek fırsatlar var. Bu sebeple tüm Iraklı iş adamlarını burada iş yapmaya davet ediyoruz. İş adamı güven ister, bürokratik engel istemez, huzur ister, çok rahat iş yapabileceği bir ortam ister. Bütün bunları Mersin'de bulabilirler"dedi.

Seçer, Iraklı iş insanlarını Mersin'e yatırım yapmaya davet etti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, IrakTürkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bizim bölgemizde tarım, turizm, uluslararası ticaret, lojistik gibi birçok alanda iş yapabilecek fırsatlar var. Bu sebeple tüm Iraklı iş adamlarını burada iş yapmaya davet ediyoruz. İş adamı güven ister, bürokratik engel istemez, huzur ister, çok rahat iş yapabileceği bir ortam ister. Bütün bunları Mersin’de bulabilirler”dedi.
3. Türkiye Kuzey Irak IKBY Yatırım ve Ticaret Zirvesi kapsamında Mersin’e gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşum İşlerinden Sorumlu Bölge Bakanı Aydın Maruf ve beraberindeki heyet, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’i ziyaret etti. Daha önceden de Kuzey Irak’tan gelen heyetlerle beraber olma imkanı bulduğundan bahseden Başkan Seçer, “Karşılıklı ilişkiler çok önemli. Irak ve özelinde de Kuzey Irak, bizim için önemli bir bölge. Orada yaşayan halklar da bizim için son derece önemli. Geçmişten bugüne, bugünden geleceğe ortaklaştığımız birçok konu var. Aslında bir anlamda geçmişimiz benzeşiyor. Gelecekte kaderimiz de bölgedeki olaylardan etkilenecek. Belki de ortak kaderimiz olarak değerlendirebiliriz bunu” ifadelerini kullandı.
“Bizler kardeş halklarız”
Türkiye ve Irak olarak ayrı devletler olsalar da aslında kardeş halklar olduklarının vurgusunu yapan Seçer, Türkiye olarak Kuzey Irak bölgesinde barışın, huzurun ve demokrasinin egemen olmasını arzu ettiklerini belirtti. Seçer, “Henüz 100 yıl öncesine kadar biz aynı Osmanlı İmparatorluğu’nun hangi hinterlantta, hangi bölgede yaşarsak yaşayalım birer tebaasıydık. Ama gelişen olaylar, Ortadoğu’daki gelişmeler, sınırların tekrar çizilmesi, imparatorluğun dağılması, bugünkü coğrafyayı ve ülkeleri ortaya çıkardı. Her şeye rağmen sınırlarımız çizilmiş olsa da ayrı devletler olsak da aslında bu bölgede yaşayan bizler kardeş halklarız. Biz Türkiye olarak o bölgede barışın, huzurun ve demokrasinin egemen olmasını arzu ediyoruz. Orada gelişen her olumsuz olay bizi de olumsuz etkiliyor. Gelişen her olumlu olay da bize olumlu olarak yansıyor. Bu bölgenin her noktasındaki halkların, ulusların barış içinde yaşaması bölge anlamında son derece önemli” diye konuştu.
“Daha iyi bir yaşama kavuşmaları için önemli dersler verebilir, önderlik edebiliriz”
Türkiye ile Irak arasında farklı alanlarda ilişkiler olduğunu ifade eden Seçer, şöyle devam etti:
“Ülkeler arasında, toplumlar arasında çok farklı alanlarda ilişkiler olabilir. Bizim de Irak’la farklı alanlarda ilişkilerimiz var. Kardeşlik, soydaşlık ilişkisi çok özel bir durum. Hala ekonomik, kültürel, sosyal bir takım etkinlikler ya da ilişkiler içerisindeyiz. Siyasal ilişkiler bütün bu diğer alanları etkileyebiliyor. Biz bir müddet önce Kuzey Irak’la ekonomik, sosyal, ikili ilişkiler, halklar arasında temas, ülke halklarının birbirini ziyareti anlamında çok iyi seviyelerdeydik ama Kuzey Irak’ta kendi bünyelerindeki siyasal gelişmeler bizim birçok ilişkimizi olumsuz etkiledi. Bizim Türkiye olarak Irak’a ya da özelinde Kuzey Irak’a sağlayacağımız çok büyük katkılar var. Birçok alanda o bölgenin halklarından ya da ülkelerinden çok daha ileri seviyedeyiz. Bunu sadece ekonomik anlamda düşünmemek lazım. Hayatın birçok alanında onların daha iyi bir yaşama kavuşmaları için önemli dersler verebiliriz, önderlik edebiliriz. Bu açıdan çok büyük katkılarımız olabilir.”
“Tüm Iraklı iş adamlarını burada iş yapmaya davet ediyoruz”
Irak halkı ile birçok ortak noktalarının bulunduğunu ve bunun da iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi adına önemli bir tetikleyici görev olduğunu belirten Seçer, “Hem mesafe yakınlığı hem aynı bölgenin insanı olmamız hem de dil olarak, din olarak, yaşam biçimi olarak, hatta damak zevki olarak bile birçok ortak noktamızın olması, bu ilişkilerin gelişmesinde önemli bir tetikleyici görev üstlenir diye düşünüyorum. Bizim burada Kuzey Irak ile olan coğrafi yakınlığımız tarım ürünlerinin pazarlanmasında önemli bir avantajdır. Mersin’de Türkiye’nin en değerli sebze ve meyvesi üretiliyor. Anamur muzu, bu bölgenin çileği, narenciyesi başlı başına önemli bir üretim kalemi. Bunun gibi birçok sebzemeyve çeşitliliği aslında Kuzey Irak için önemli bir alıcı konumuna getiriyor bizi. Burada limanın avantajını kullanarak, birçok Iraklı iş adamı, dünyanın her tarafından istediği ürünü getirip, kendi ülkesine pazarlama şansına sahip. Kuzey Irak halkı hafta sonları dahi çok kısa seyahat turları ile Mersin’e gelebilir. Burada denizin keyfini sürerler. Güzel havanın, denizin ama bir taraftan da Toros dağlarının, kış günlerinde karın keyfini sürebilirler. Bizim bölgemizde tarım, turizm, uluslararası ticaret, lojistik gibi birçok alanda iş yapabilecek fırsatlar var. Bu sebeple de tüm Iraklı iş adamlarını burada iş yapmaya davet ediyoruz" dedi.

MERSİN

20 Aralık 2019 Cuma

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