Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

İHA

Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 4'üncü toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 4’üncü toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.
Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik toplantı salonunda, vali yardımcıları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan Vali Su, Türkiye’de ve Mersin’de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çerçevede güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele konusunda sivil toplum kuruluşları tarafından da çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Vali Su, yürütülen başarılı çalışmaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.
Mersin Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Şaşmaz’ın madde bağımlılığı konusunda bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Mersin Amatem Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Oğuzhan Doğan da 'Akıllı Uğraşlar Projesi' ile ilgili bilgiler verdi.
Görüş ve çözüm önerilerinin alındığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

MERSİN

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:44
  • İKİNDİ 15:15
  • AKŞAM 17:35
  • YATSI 18:56
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mezitli Belediyesi, 100. Yıl Tabiat Parkında yaşanan gelişmeleri paylaştı
YEREL HABERLER Mezitli Belediyesi, 100. Yıl Tabiat Parkında yaşanan ...
Gazilerden ‘sehven emeklilik’ tepkisi
YEREL HABERLER Gazilerden ‘sehven emeklilik’ tepkisi
Seçer, Iraklı iş insanlarını Mersin'e yatırım yapmaya davet etti
YEREL HABERLER Seçer, Iraklı iş insanlarını Mersin'e yatırım yapmaya ...
Akdeniz Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz Belediye Meclisi yılın son toplantısını yaptı
Kıbrıs İlkokulu'nda 'Türk malları' etkinliği
YEREL HABERLER Kıbrıs İlkokulu'nda 'Türk malları' etkinliği
Hastadan doktor ile hastane çalışanına dayak
YEREL HABERLER Hastadan doktor ile hastane çalışanına dayak
Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri dağıtıldı
YEREL HABERLER Türkiye'nin ilk dış ticaret sorumlusu MYK Belgeleri ...
Güzelyayla eski belediye başkanı Sayım Koç, MTSO’da sergi açtı
YEREL HABERLER Güzelyayla eski belediye başkanı Sayım Koç, MTSO’da ...
Ekonomistlerden şirketlere: “Kur riskinin yönetimini profesyonellere bırakın” MTSO’nun, 134’üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlediği Küresel Piyasalar ve Riskler panelinde konuşan ekonomistler, şirketlerin kuru takip etmek yerine verimliliklerini artırma yöntemlerine odaklanmaları tavsiyesinde bulundu
YEREL HABERLER Ekonomistlerden şirketlere: “Kur riskinin yönetimini ...
Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Erdemli'de anıldı
YEREL HABERLER Mevlana vuslatının 746'ncı yıl dönümünde Erdemli'de ...
Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar
YEREL HABERLER Sabah kaçtılar, akşam yakalandılar
Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı
YEREL HABERLER Doktora saldıran şahıs gözaltına alındı
Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi elektrik vermeye başladı
YEREL HABERLER Dünyanın ilk yüzen nükleer güç ünitesi elektrik ...
Mersin'de Gülşen Kutlu konseri
YEREL HABERLER Mersin'de Gülşen Kutlu konseri
Mezitli’nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden
YEREL HABERLER Mezitli’nin yılbaşı süslemeleri gönüllülerden
Büyükşehir’in desteğiyle Çamlıyayla’da sokaklara kilitli parke taşı döşendi
YEREL HABERLER Büyükşehir’in desteğiyle Çamlıyayla’da sokaklara ...
Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
YEREL HABERLER Toroslar’da asfalt çalışmaları aralıksız sürüyor
Gülnar İnhisar’da heyelan riski ortadan kaldırıldı
YEREL HABERLER Gülnar İnhisar’da heyelan riski ortadan kaldırıldı
Mersin’de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra Ormanı oluşturuldu
YEREL HABERLER Mersin’de Uluslararası Turunçgil Kongresi Hatıra ...
Silifke’de otizmli çocuklar için eğlence düzenlendi
YEREL HABERLER Silifke’de otizmli çocuklar için eğlence düzenlendi
Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka teknolojileri için imzalar atıldı Medical Park ve Liv Hospital’ın çatı kurumu olan MLP Care ile yapay zeka teknolojisi üreten Amerikalı Enlitic, klinik yapay zeka modelleri geliştirmek için işbirliği yaptı Klinik yapay zeka modelleri Türkiye’nin yanı sıra Doğu Avrupa ve Orta Asya’da faaliyet gösteren sağlık kuruluşlarına da sunulacak İşbirliği kapsamında Türkiye’de bir Yapay Zeka Mükemmeliyet Merkezi de kurulacak
YEREL HABERLER Hızlı ve doğru tanıya yardımcı olacak yapay zeka ...
Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak
YEREL HABERLER Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç ...
Gülcan Kış: “Yatırımların önünü açacağız”
YEREL HABERLER Gülcan Kış: “Yatırımların önünü açacağız”
Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Otomobil arkasında sürüklenen köpek, tedaviye alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X