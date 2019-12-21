Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulunun 2019 yılı 4’üncü toplantısı, Vali Ali İhsan Su başkanlığında gerçekleştirildi.

Mersin Bağımlılık ile Mücadele Koordinasyon Kurulu toplantısı, Valilik toplantı salonunda, vali yardımcıları, ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Vali Su, Türkiye’de ve Mersin’de bağımlılıkla mücadele konusunda çok ciddi çalışmalar yapıldığını belirterek, bu çerçevede güvenlik güçlerinin yürüttüğü başarılı operasyonlara dikkat çekti. Bağımlılıkla mücadele konusunda sivil toplum kuruluşları tarafından da çok önemli çalışmalar yapıldığını belirten Vali Su, yürütülen başarılı çalışmaların bundan sonra da kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Mersin Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cafer Tayyar Şaşmaz’ın madde bağımlılığı konusunda bir sunum gerçekleştirdiği toplantıda, Mersin Amatem Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Oğuzhan Doğan da 'Akıllı Uğraşlar Projesi' ile ilgili bilgiler verdi.

Görüş ve çözüm önerilerinin alındığı toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.

MERSİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.