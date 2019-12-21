Mersin Büyükşehir Belediyesi, tetkiklerden başarıyla geçti

Mersin Büyükşehir Belediyesi, daha önce almaya hak kazandığı Entegre Yönetim Sistemi olan ISO 9001 Kalite Yönetim ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemlerinin dış tetkikini başarı ile tamamladı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gönderilen tetkik heyeti, Mersin Büyükşehir Belediyesinde ilgili birimlerle görüşerek detaylı incelemelerde bulundu. Heyet, Kalite Yönetim Sistemi tetkikinde, kurumsal mükemmellik anlayışı ile sürekli ve etkin değişim yönetimi, stratejik yönetim, çalışanlara, vatandaşlara ve diğer paydaşlara odaklılık, kaynakların verimli kullanımı ve sürdürülebilirlik boyutları ile vatandaş memnuniyetini inceledi. İncelemeler sonucunda, Büyükşehir Belediyesi, vatandaş memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetim sistemi olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine yönelik TSE yetkilileri tarafından gerçekleştirilen 1. Gözetim tetkikini başarı ile geçti. Büyükşehir’in vatandaş odaklı çalışmaları, TSE tetkik heyeti tarafından onaylanmış oldu.

Ekolojik dengeyi koruyan, yaşanabilir, sağlıklı, temiz bir çevre oluşturmayı hedefleyerek hizmetlerine yön veren Büyükşehir Belediyesi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi 2. gözetim tetkikini de başarıyla geçti.

MERSİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

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