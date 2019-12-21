Mersin Üniversitesi'nde yangın tatbikatı

Mersin Üniversitesi'nde (MEÜ) personele yönelik uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

MEÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından, 'İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik' kapsamında, üniversite bünyesinde oluşturulan Arama Kurtarma Tahliye ve Yangın ekibi üyelerine, yangın söndürme eğitimi verildi.

MEÜ Çiftlikköy Kampüsü Cumhuriyet Alanında, Denizcilik Fakültesi uzman personeli tarafından gerçekleştirilen tatbikatta, akademik ve idari personele yangına ilk müdahale sırasında yapılması gerekenler uygulamalı olarak anlatıldı.

MERSİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

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