Erdemli Belediyesi'nin okullara desteği sürüyor

Erdemli Belediyesi'nin ilçedeki eğitim kurumlarına destek vermeye devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda, belediye ekiplerince Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya, bakım, tadilat ve çevre düzenlemesi yapıldı. Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimi ve eğitimcileri her zaman desteklediklerini belirterek, ilçenin ve memleketin gelişmesinin yeni nesillere bağlı olduğunu söyledi.

Bu gelişmeye katkı sunmak adına üstlerine düşen her görevi yerine getireceklerini kaydeden Tollu, "Çocukların ve gençlerin eğitimine destek olmak adına okullarımıza desteğimiz her geçen gün artarak devam emektedir. Belediye ekiplerimiz Kocahasanlı Anadolu Lisesi'nin boya, bakım ve tadilatı ile bahçesinde peyzaj çalışmalarını sürdürüyor. Bu hizmetleri yerine getirirken hiçbir gelecek kaygısı içinde değiliz. Biz bu hizmetleri Allah rızası için yapıyoruz. Vatandaşlarımızın memnuniyeti bizim için bir onurdur” dedi.

MERSİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:43

ÖĞLE 12:44

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:35

YATSI 18:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.