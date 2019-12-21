– Mersinliler, merkez ilçe Akdeniz Belediyesinin bu yıl ilk kez düzenlediği Karaduvar Balık Festivaline akın etti. Mersin’in ilk balık festivali olan Karaduvar Balık Festivalinde 3 ton sardalya tüketilirken, halk balık ekmek alabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

Mersinliler, Akdeniz ilçesinin sahil mahallesi Karaduvar’da düzenlenen Balık Festivalinde eğlenceyle buluştu. İki gün sürecek festival için Karaduvar sahilinde onlarca stant kurularak, vatandaşlara Akdeniz’in lezzeti sardayla ekmek dağıtıldı. Konserler, gösteriler, çocuk etkinlikleri ve oltayla balık tutma da dahil bir çok farklı alanda ödüllü yarışmaların düzenlendiği festival renkli görüntülere sahne oldu.



3 ton sardalya dağıtıldı

Açılışına Mersin Valisi Ali İhsan Su’nun da katıldığı festivale akın eden Mersinliler, aralık ayının sonlarında hem güneşin tadını çıkardı hem de balık ekmeğe doydu. Ekmek arası sardalya alabilmek için stantlar önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, deniz kıyısına inerek, ikram edilen şalgamla birlikte keyifle balık ekmeklerini yedi.



“Karadeniz’in hamsisi varsa Akdeniz’in de sardalyası”

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak da stant başına geçerek, sardalya pişirip halka balık ekmek dağıttı. Kalabalık karşısında çok keyiflenen Başkan Gültak, “Akdeniz sardalyası bunlar. Gel abi gel. Daha denizden yeni çıktı. Bunlar Akdeniz kuzuları” diyerek vatandaşlara seslendi.

Daha sonra İHA muhabirine festivali değerlendiren Başkan Gültak, göreve geldikten sonra Akdeniz’in makus talihini kıracaklarını söylediğini belirterek, “Özellikle Karaduvar ile ilgili de Türkiye’nin en önemli balıkçı köylerinden biri olabileceğini söyledik. Bunun için tanıtımlara başladık. Bugün buradayız. Herkes burada. Kalabalığı da görüyorsunuz, mahşeri bir kalabalık var” dedi.

Karaduvar’ın Türkiye’deki en önemli balıkçı köylerinden biri olduğunu vurgulayan Gültak, “Karaduvar, gerçekten çok güzel bir yer. Biz, hem Karaduvar’ı hem Akdeniz’i hem Mersin’i tüm Türkiye’ye tanıtmak istiyoruz. Havalimanımız bittiğinde İnşallah İstanbul’dan, İzmir’den, Türkiye’nin değişik yerlerinden sadece buraya gelip, sahilde gezip, balığını yiyip, stresini atacak birçok insan olacağına inanıyoruz. Altyapıyı hazırladık, festivalimizle birlikte Karaduvarı’ı ön plana çıkaracağız. Karadeniz’in hamsisi varsa Akdeniz’in de sardalyası var diyoruz. Bizim soğuk mezelerimiz, değişik içeceklerimiz, balıklarımız çok çeşitli. Dolayısıyla tüm Türkiye’yi buraya bekliyoruz. Karaduvar bu ayda cennet gibi, çok güzel bir havası var. Herkesi buraya bekliyoruz. Karaduvar da esnafımız da kalkınacak. Festivalimiz Akdeniz’e hayırlı olsun. AK Parti olarak, Mustafa Gültak olarak ilkleri yapmaya alışkınız. Bu da Mersin’e bir ilk oldu” diye konuştu.



“Akdeniz’de hizmetler hızlı bir ivme kazandı”

Festivalin açılışına katılan Mersin Valisi Ali İhsan Su da Akdeniz Belediyesinin, çok güzel bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını dile getirerek, Başkan Gültak ve ekibini kutladı. Su, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde tüm ülkede olduğu gibi ilimizde de çok önemli hizmetler, çok önemli yatırımlar gerçekleşiyor. Bu yatırımlarda eski Kalkınma Bakanımız, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan’ın da çok önemli destekleri oldu, oluyor. Hizmetler hızla yürüyor. Akdeniz’de de çok önemli hizmetler yapılıyor. Akdeniz bu hizmetleri zamanında alamamış ama başkanla beraber çok hızlı bir ivme kazandı ve önemli hizmetler bir bir faaliyete geçiyor” ifadelerini kullandı.

Festivale katılan vatandaşlar ise çok mutlu olduklarını ve çok eğlendiklerini belirterek, “Festival çok güzel. Balık ekmek yemek de çok güzel. Sırada bekledik ama buna değer. Festivalin önümüzdeki yıl da devam etmesini bekliyoruz” dediler.

Festival kapsamında Sinan Akçil ve Gülden Vurandemir de sahne alacak.

MERSİN 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:17

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