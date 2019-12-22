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Mersin'de vatandaşlara atık uyarısı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer ...

İHA

Mersin'de vatandaşlara atık uyarısı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici: "Atıkları kaynağında ayrıştırmalıyız”

Mersin Büyükşehir Belediyesi, sanayileşme ve nüfus artışına bağlı olarak artan ve çevre kirliliğinin oluşmasında en büyük etkenlerden biri olan atıklar konusunda vatandaşları duyarlı olmaya çağırdı.
Atıkların kaynağında ayrıştırılması ve yönetilmesinin çevre kirliğini önlemede en önemli aşama olduğunu belirten belediye yetkilileri, ayrıca geri dönüştürülebilir atıkların da kaynağında ayrıştırılmasının hem çevre sağlığı ve temizliği açısından hem de ekonomiye sağladığı kazanımlar açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.
“Atıkları kaynağında ayrıştırmalıyız”
Atıkların yönetilmesi ve kaynağında ayrıştırılması ile ilgili bilgi veren Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Atık Yönetimi Şube Müdürü Ömer Erdal Bilici, “Evlerimizden çıkan katı atıklarla ilgili olarak mümkün olduğu kadar kaynağında ayrıştırma yapmaya çalışmalıyız. Örneğin ambalaj atıklarımızı ayrı poşetlerde, evsel katı atıklarımızı ise ayrı poşetlerle toplayabiliriz. Atık pilleri işyerlerimizde, okullarımızda, büyük alışveriş merkezlerinde bulunan kırmızı renkli atık pil kutularına, atık camları da cam kumbara kutularına, atık kağıt, karton ve ambalaj malzemelerini bize en yakın ambalaj kutularına atabiliriz” dedi.
Teknolojinin gelişmesi ile birlikte artan elektronik malzeme atıklarının da çevre kirliliğine neden olan atıklar içerisinde büyük bir orana sahip olduğunu ifade eden Bilici, “Kullanım ömrünü tamamlamış elektronik atıkları ise Büyükşehir Belediyemizin koordinesinde Mersin’in farklı noktalarına yerleştirilen atık elektronik toplama kutularına atabilirler” diye konuştu.
“Çevre koruma kültürünü geliştirmeliyiz”
Sağlıklı, temiz, yaşanabilir bir çevre ve dünya için çevre koruma kültürü geliştirilmesini ve bu kültürün çocuklara da aşılanması gerektiğini kaydeden Bilici, “İnsan faaliyetleri sonucu ortaya çıkan atıkların neredeyse tamamı geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ve ekonomiye tekrar kazandırılabilir. Birey olarak öncelikle kendi sağlığımız için sonra da gelecek kuşaklara sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için çevremizi temiz tutmalı, çevresel bilincimizi artırmalı ve çevre koruma kültürü geliştirmeliyiz. Her şeyden önemlisi de çevre koruma kültürünü çocuklarımıza da aşılamalıyız” ifadelerini kullandı.
Her insan günde ortalama 1 kilogram atık üretiyor
İnsanların sosyal ve ekonomik faaliyetleri sonucunda işe yaramaz hale gelen, kullanım süresi dolmuş yaşanılan ortamdan uzaklaştırılması gereken maddelere genel olarak atık deniliyor. Hayatın rutin akışı içerisinde her insan atık üreticisi konumunda bulunuyor ve bir insan günde ortalama 1 kilogram civarında atık üretiyor. Bilinçsizce ve kontrolsüz bir şekilde çevreye bırakılan atıklar, doğada uzun yıllar boyunca yok olmadan kalıyor ve hem çevre için hem de gelecek nesiller için tehlike oluşturuyor. Çevreye bırakılan atıkların büyük bir kısmını plastik, kağıt, ambalaj atığı, cam, pil gibi doğada bozulmadan uzun süre kalan atıklar oluşturuyor. Atık olarak doğaya bırakılan sigara filtresi 2 yıl, kola kutusu 10 yıl, pil 300 yıl, plastik 500 yıl ve cam şişe 4 bin yıl boyunca yok olmadan kalıyor ve çevreye zarar veriyor.
Atıkların çevre kirliliğine neden olmaması için kaynağında ayrıştırma yapılması, geri dönüştürülebilir atıkların da geri dönüşüm kutularına atılması büyük önem taşıyor.

MERSİN

22 Aralık 2019 Pazar

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