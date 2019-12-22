Şefika Kutluer, St.Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi

'Sihirli flüt' olarak tanınan flüt sanatçısı Şefika Kutluer, Avrupa Birliği Oda Orkestrası ile Mersin'in Tarsus ilçesindeki St.Paul Anıt Müzesi'nde konser verdi.

10. Şefika Kutluer Festivali kapsamındaki konserde sanatçıya, aralarında İrlanda, Çekya, Belçika, İspanya ve İtalya'nın da olduğu çeşitli ülkelerden 9 müzisyen eşlik etti.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği programa, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Kent Konseyi Başkanı Ali Cerrahoğlu ile belediye başkan yardımcıları da katıldı. Konser öncesi Anadolu Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği Başkanı Ahmet Refik Kutluer, Tarsus'un 10 bin yıllık tarihi geçmişe sahip olduğunu belirterek, kültürel değerlerin tanınması ve korumasının önemine dikkat çekti.

Belediye Başkanı Bozdoğan ise Tarsus’un UNESCO, yani Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü üyesi şehirler arasında yer alabilmesi için gerekli tüm çalışmaların yapıldığını belirterek, "Çünkü Tarsus, üstün bir doğa fenomeni veya istisnai bir doğal güzelliğe ve estetik öneme sahip alanlar içermektedir. Bu yönlerine tarihi ve kültürel yapısı da eklenince Tarsus, dünya mirası şehirler arasındaki yerini mutlaka ama mutlaka almalıdır. Tarsus Belediyesi olarak ilçemizin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınması ve tarih arenasında boy gösterebilmesi adına gerekli tüm çalışmaların altyapısını tamamlamış bulunmaktayız” dedi.

MERSİN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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