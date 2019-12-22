Baba ve 4 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 2 şüpheli yakalandı

- MERSİN'in Tarsus ilçesinde, sokak ortasında Nevzat Köse (30) ve 4 yaşındaki kızı Berra'yı av tüfeğiyle vurarak yaraladığı öne sürülen Ü.M.Ç. ile A.D.K., yakalandı. Şüphelilerin sorgularında, Nevzat Köse ile trafikte tartıştıklarını, saldırıyı da bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi.

Olay, 29 Kasım günü saat 20.00 sıralarında Şehitler Tepesi Mahallesi Kasım Ekenler Bulvarı'nda meydana geldi. Tarsus Belediyesi'nde çalışan Nevzat Köse, kızı Berra ile marketten alışveriş yaptıktan sonra eve doğru yürürken, yanlarına yaklaşan plakasız motosikletteki yüzü maskeli iki kişinin av tüfekli saldırısına uğradı. Saldırganlar kaçarken, babakız vücutlarına isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevzat Köse ve kızı hastaneye kaldırıldı. Başından ve göğsünden yaralanan Berra, ile sırtından yaralanan Nevzat Köse, ameliyat edildi. Bazı saçmaların küçük Berra'nın vücudunda kaldığı, babasıyla birlikte tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

MOTOSİKLETİ KANALA ATMIŞLAR

Olayın ardından Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki 200 güvenlik kamerasını inceledi. Bir petrol istasyonundan yakıt aldığı saptanan şüphelilerin Ü.M.Ç. ve A.D.K. olduğu tespit edildi. Silahı ateşlediği öne sürülen Ü.M.Ç. ve motosikleti kullanan A.D.K. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularında Nevzat Köse ile trafikte çıkan tartışma nedeniyle kavga ettikleri ve olayı bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledikleri belirtildi. Şüpheliler, olayın ardından motosikleti de sulama kanalına attıkları tespit edildi.

A.D.K. ve Ü.M.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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