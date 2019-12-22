Mersin´de kadınların şiddete yönelik danslı protestosuna izin verilmedi

MERSİN'de, kadına yönelik şiddete tepki göstermek için Las Tesis´in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protestoyu gerçekleştirmek için bir araya gelen kadınlara izin verilmedi.

Şili´de feminist kolektif Las Tesis´in başlattığı ve dünyaya yayılan danslı protesto, Mersin'de Kadın Meclisi ve Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nca organize edildi. Eylem için Mersinli kadınlar, Özgecan Aslan Meydanı´nda bir araya geldi. Ancak bir gece önce meydanı bariyerlerle kapatan polis, eyleme izin vermedi. Mersin Kadın Platformu yetkilileri, dans sırasında söylenen şarkının sözlerinin değiştirilmesine rağmen izin verilmediğini söyledi. Kadınlar burada yapılan açıklamanın ardından dağıldı.



MERSİN 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:18

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