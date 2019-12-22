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Karaduvar Balık Festivali coşkusu ikinci gününde de devam etti

İHA

Karaduvar Balık Festivali coşkusu ikinci gününde de devam etti

Akdeniz Belediyesi’nin Mersin’de ilk kez düzenlediği ve büyük ilgi gören 'Karaduvar Balık Festivali', ikinci gününde büyük bir coşkuyla sürdü.
Her yaş ve kesimden binlerce insanın katıldığı festivalde, ödüllü yarışmalar, olta balıkçılığı avı, eğlenceli animasyonlar ve çeşitli çocuk etkinlikleri gerçekleşti. Karaduvar sahilinde düzenlenen festivale akın eden binlerce konuğa, iki gün boyunca 3 tonu aşkın sardalyeekmek ve şalgam ikram edildi. Festivale katılan vatandaşlar da Akdeniz’de ilk kez düzenlenen festivalden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak’a teşekkür ettiler.
Başkan Gültak’a sevgi seli
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilk gün olduğu gibi ikinci gününde de Karaduvar Balık Festivali’ne katıldı, aileleriyle birlikte festivale gelen konuklarla tek tek ilgilendi. Alanı dolduran vatandaşların sevgi gösteriyle karşıladığı Gültak, onlarla sohbet etti, festival anısına fotoğraflar çektirdi. Özellikle miniklerle yakından ilgilenen ve onlarla birlikte müziğe eşlik edip oynayan Gültak, ardından deniz kenarına indi, ‘rastgele’ diyerek oltasını salladı.
“Karadeniz’in hamsisi varsa Akdeniz’in de sardalyesi var”
Karaduvar’ın, Akdeniz ilçesinin önemli bir yerleşim yeri ve balıkçılığın merkezi olduğunun altını çizen Gültak, “Balık festivalimiz sayesinde hem Karaduvar’ı hem Akdeniz’i hem de Mersin’i tüm Türkiye’ye tanıtacağız. Altyapıyı hazırladık, festivalimizle birlikte Karaduvarı’ı ön plana çıkaracağız. ‘Karadeniz’in hamsisi varsa Akdeniz’in de sardalyesi var’ diyoruz. Karaduvar’da eksiği hissedilen tüm hizmet ve çalışmaları da en kısa sürede bitireceğiz. Balık festivalimizin düzenlenmesinde bizlere sundukları destekten ötürü Kültür Bakanlığımıza şükranlarımızı sunuyor, festivalimize gelerek bizlere güç veren tüm vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum” dedi.
Karaduvar Balık Festivali’nin ikinci gününde de sahile akın eden vatandaşlara balık ekmek ve şalgam ikram edildi. 3 tondan fazla sardalyenin tüketildiği ve çeşitli etkinliklerin yer aldığı festival, yerel basın kadar ulusal basının da gündemine oturdu. Kentte yayın yapan tüm yerel televizyonlar festivali canlı yayınla verirken, ulusal medya kuruluşları da festivale ilgi gösterdi. İlk gün, balıkekmek ikramının ardından sahneye çıkan sanatçı Sinan Akçıl, birbirinden güzel şarkılarla festivale gelenleri coşturdu.
Çocuklar gönüllerince eğlendi, büyükler türkülere eşlik etti
Karaduvar Balık Festivali’nin ikinci gününde özellikle küçük çocuklar, çeşitli oyun gruplarında ve ödüllü yarışmalarla gönüllerince eğlendi. Festival, hem vatandaşların güzel bir hafta sonu geçirmelerini hem de bölge esnafının kalkınması ve kentin tanıtımına katkı sağladı.
Balık festivalinin ikinci gününde, Devlet Opera ve Bale Sanatçısı Gülden Vurandemir sahne alarak sevilen türkülerini seslendirdi. Vurandemir’in konserini, alanı dolduran binlerce insan hayranlıkla dinledi.

MERSİN

22 Aralık 2019 Pazar

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