Mersin'de tefeci operasyonu Gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tefecilik, tehdit ve yağma suçlarını işleyenler takibe alındı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda O.Y., M.Y., S.K., A.S., A.Ö. ve Z.K. isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada toplam değeri 95 bin lira olan 13 adet senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi.

2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şahıslarda S.K. ve S.Y. tutuklandı, 2 kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

MERSİN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

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