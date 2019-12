Mersin'de tefeci operasyonuna 2 tutuklama

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, tefecilere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tefecilik, tehdit ve yağma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada farklı kişilerin adına düzenlenmiş toplam değeri 95 bin TL olan 13 adet senet, borçluların isimlerinin ve borç miktarlarının bulunduğu ajanda ele geçirildi. Olayla ilgili O.Y., M.Y., S.K., A.S., A.Ö. ve Z.K. gözaltına alındı. Emniyette sorgulanan şüphelilerden S.K. ve M.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



MERSİN 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:18

GÜNEŞ 07:44

ÖĞLE 12:45

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 18:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.